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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя села Боочи Онгудайского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сына, которое повлекло по неосторожности его смерть. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Установлено, что инцидент произошел в ночь с 11 на 12 мая текущего года. Между обвиняемым, который был пьяным, и его 23-летним сыном произошла бытовая ссора. Когда молодой человек уснул, затаивший злобу отец множество раз ударил сына металлической кочергой по туловищу, рукам и ногам, шее и голове, а также один раз ударил ногой в живот, после чего лег спать.

Тело молодого человека обнаружила его мать, которая вернулась домой утром на следующий день. О произошедшем она сообщила в полицию и вызвала скорую. Тем не менее, спасти молодого человека не удалось: спустя сутки он умер в больнице от полученных травм.

Обвиняемый в данный момент заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.