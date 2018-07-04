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Доля российских фильмов в национальном прокате за первые шесть месяцев текущего года составила 40%, а совокупные кассовые сборы отечественных лент возросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Фонда кино.

"Доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В фонде отметили, что за первые полгода совокупные кассовые сборы российских картин составили 10,2 миллиарда рублей (в 2017 году — 6,5 миллиарда, в 2016-м — 5,6 миллиарда). В Минкультуры агентству подтвердили статистику.

В пресс-службе фонда заявили, что показатели зарубежных фильмов "демонстрируют отрицательную динамику". "Кассовые сборы и посещаемость сократились на 26%", — добавили в Фонде кино.

Согласно его информации, отечественные ленты в кинотеатрах посмотрели 42,4 миллиона зрителей (прирост на 15,6 миллиона к результатам аналогичного периода прошлого года). Таким образом, прирост посещаемости составил 58%. Самыми кассовыми отечественными картинами стали "Движение вверх", "Лед" и "Тренер".