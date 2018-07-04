Фото: 66.fsin.su

Пресс-служба ФСИН по Свердловской области опубликовала снимки, на которых заключенные принимают участие в кружке хатха-йоги. При этом изображение оказалось неумело закрашено в графическом редакторе, пишет Life, ссылаясь на пресс-службу регионального ФСИН.

Уточняется, что кружок начал работу в колонии № 12 в Нижнем Тагиле. На размещенных на сайте ведомства фото пол и стена оказались частично закрашены в редакторе. Закрашенные части сильно выделяются на основном фоне.

В сообщении говорится, что занятия проходят дважды в неделю, проводит их один из осужденных, занимающийся йогой свыше 15 лет.

ИК-12 является колонией строгого режима. Там отбывают наказание рецидивисты за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.