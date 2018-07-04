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24-летнего жителя села Тюгурюк Усть-Коксинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, в ночь на вторник, 3 июля, в селе Тюгурюк Усть-Коксинского района рядом с одним из жилых домов спиртные напитки распивали два местных жителя со строителиями. Хозяин дома в порыве ревности, на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил потерпевшего не менее одного раза ножом в пах. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, устанавливают обстоятельства инцидента.