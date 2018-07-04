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Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что около 76% автозаправок в стране обманывает автомобилистов и не доливает топливо в бензобак. Об этом пишут "Известия".

В исследовании говорится, что в среднем по России недолив равен порядка 5%.

Специалисты проверили 43 заправки в 13 регионах страны. Максимально зафиксированный недолив был равен 19%, в результате чего реальная стоимость литра бензина составила не заявленные 44–45 рублей, а 55 рублей за литр.

Кроме этого выяснилось, что на большинстве АЗС качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

В сообщении ФАР сказано, что недолив топлива является не только обманом потребителя, "но и элемент недобросовестной конкуренции".

Напомним, согласно данным Росстата, с начала года средние цены на бензин и дизель резко выросли — на 8,2 и 8,5% соответственно. К началу минувшего месяца стоимость литра бензина превысила 43 рубля.

В результате кабмин РФ решил снизить акцизы на бензин и дизельное топливо а также договорился с нефтяниками о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.