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Дуэйн Кит Дэйвис, которого подозревают в убийстве рэпера Тупака Шакура, назвал имя настоящего убийцы. Заявление было сделано в ходе съемок документального фильма от Netflix "Нераскрытое дело", пишет РИА Новости.

Сообщается, что исполнителя застрелил Орландо Андерсон - племянник Дэйвиса. По словам мужчины, он сидел в авто, когда Андерсон обстрелял транспортное средство Тупака. Сам убийца погиб спустя два года после этого.

Дэйвис также рассказал, что он единственный из оставшихся в живых, кто точно знает имя настоящего убийцы рэпера. Он отметил, что Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировком, что и стало причиной конфликта.

Покушение на Тупака было совершено 7 сентября 1996 года после поединка Майка Тайсона с Брюсом Селдоном в Лас-Вегасе. Рэпер получил четыре пулевых ранения и умер 13 сентября в госпитале.