Фото: motherboard.vice.com

Порядка 220 интернет-пользователей боролись за кроссовку героя фильма "Назад в будущее 2" Марти Макфлая, роль которого исполнил актер Майкл Джей Фокс. Предмет обуви ушел с молотка за 92,1 тысячи долларов, пишет ТАСС, ссылаясь на интернет-издание Hollywood Reporter.

Кроссовку продавал коллекционер обуви Джордан Геллер, который сразу же отметил, что предмет обуви находится в плачевном состоянии: у нее повреждена пятка и подошва. Тем не менее, участников аукциона это не отпугнуло. Имя победителя торгов не разглашается.

Агентство напоминает, что в фантастической картине Макфлай во время путешествия в будущее ходил в самозашнуровывающихся кроссовках. В 2011 и в 2016 годах компания Nike выпустила ограниченную партию похожей обуви. Всего было произведено 89 пар кроссовок с механизмом автоматической шнуровки, а одну из них продали на аукционе в Гонконге за 104 тысячи долларов.

Премьеры трилогии "Назад в будущее" состоялись в 1985, 1989 и в 1990 годах. Главные роли в фильмах сыграли Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. Кассовые сборы от показа картин составили 957,6 миллиона долларов.