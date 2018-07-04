Топ-менеджер "Леруа Мерлен" уволена за "ватку"

Руководители сети строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен" уволили своего PR-директора Галину Панину после того, как разгорелся скандал из-за поста в Facebook, сообщает "Пятый канал".

Компания также извинилась за вызвавшую общественный резонанс публикацию. "От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности", — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Поводом для скандала послужил рассказ Паниной о расправе футбольных фанатов из России над женщиной в Подмосковье. В итоге оказалось, что покойная была психически неуравновешенной и к ее смерти никто не причастен.Однако до этого Панина успела не только обвинить болельщиков, но и назвать россиян "ватниками" и заявить, что преступление связано с победой России в матче против испанцев. Когда же пиарщицу начали спрашивать о подробностях произошедшего и требовать доказательства, она написала, что своим постом она отлично "вскрывает ватку". ("Ватник, вата" — термин, который зачастую используют негативно отзываясь о патриотах России. — прим.ред.)

Трагедия с гражданкой РФ произошла в Переделкино вечером 1 июля (во время матча Россия — Испания). Обнаженную и обгоревшую женщину обнаружил мужчина и вызвал ей "скорую". Почему Панина решила, что к произошедшему причастны фанаты, неизвестно.

Позже Галина Панина написала, что любые политические высказывания на ее странице относятся только к ней, и не имеют отношения к месту, где она работает. Также она сообщала, что ее компания будет требовать от администрации Подмосковья извинений. Однако ситуация повернулась не в сторону пиарщицы. Сейчас ей придется искать новую работу.