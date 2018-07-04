Среда, 4 Июль, 09:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,22
€ 73,7
404489
16°
Обь
394см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Топ-менеджер "Леруа Мерлен" уволена за "ватку"

, ИА "Амител"

Руководители сети строительных гипермаркетов "Леруа Мерлен" уволили своего PR-директора Галину Панину после того, как разгорелся скандал из-за поста в Facebook, сообщает "Пятый канал".

Компания также извинилась за вызвавшую общественный резонанс публикацию. "От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности", — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Поводом для скандала послужил рассказ Паниной о расправе футбольных фанатов из России над женщиной в Подмосковье. В итоге оказалось, что покойная была психически неуравновешенной и к ее смерти никто не причастен.Однако до этого Панина успела не только обвинить болельщиков, но и назвать россиян "ватниками" и заявить, что преступление связано с победой России в матче против испанцев. Когда же пиарщицу начали спрашивать о подробностях произошедшего и требовать доказательства, она написала, что своим постом она отлично "вскрывает ватку". ("Ватник, вата" — термин, который зачастую используют негативно отзываясь о патриотах России. — прим.ред.)

Трагедия с гражданкой РФ произошла в Переделкино вечером 1 июля (во время матча Россия — Испания). Обнаженную и обгоревшую женщину обнаружил мужчина и вызвал ей "скорую". Почему Панина решила, что к произошедшему причастны фанаты, неизвестно.

Позже Галина Панина написала, что любые политические высказывания на ее странице относятся только к ней, и не имеют отношения к месту, где она работает. Также она сообщала, что ее компания будет требовать от администрации Подмосковья извинений. Однако ситуация повернулась не в сторону пиарщицы. Сейчас ей придется искать новую работу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

4.07.2018 08:25
- гость -

что за новость про расправу? впервые слышу

0  0
4.07.2018 08:33
- гость -

написано же "временно отстранили от должности", а не уволили.. скандал утихнет,вернется обратно

0  0
4.07.2018 08:33
42

не уволили ее, а отстранили... Переждут, пока все утихнет, и вернется она.

0  0
4.07.2018 08:40
Filin

Не нравится Россия - чемодан, вокзал...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:36
Светофоры отключат на три с половиной часа на перекрестке в центре Барнаула 0
09:27
Ночной пожар в жилом доме тушили шесть человек в Рубцовске 0
09:13
Предсказано повторение кризиса 20-летней давности 0
09:02
Эксперт: Госдума никогда не примет законопроект о наследовании пенсий 0
09:00
На что способны четыре стихии: научное шоу в Барнауле 0
08:51
Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов 3
08:39
Схемы обмана на АЗС раскрыли в Федерации автовладельцев России 1
08:21
Топ-менеджер "Леруа Мерлен" уволена за "ватку" 4
08:06
Че Гевара XIX столетия: подборка интересных фактов о Джузеппе Гарибальди 1
07:50
"Человек-муравей и Оса": почему этот фильм нужно обязательно посмотреть 0
07:34
Квартиру с теплым полом и "мягким" светом продают в Барнауле за 6 млн руб. 0
07:22
Какие лампочки запретили использовать в России с 1 июля 2
07:15
По закону, а не по понятиям или За что могут оштрафовать дачника 2
07:03
"Шукшинские дни на Алтае": все самое интересное о Всероссийском фестивале
С чего начиналась история фестиваля и почему его нужно посетить каждому
06:48
Чисто, но не переодеться: как отдыхают на искусственном пляже под Барнаулом 3
06:32
Город-сказка, или как влюбиться в Саранск за сутки: дневник ЧМ-2018 0
06:23
Сладко: очаровательные девушки с клубникой 0
06:14
Похолодание с грозами и градом пришло в Алтайский край 4 июля 0
06:01
Мы не уходим из политики: КПРФ о неучастии в выборах губернатора Алтая 1
05:05
Кроссовок из фильма "Назад в будущее" продали за 92 тысячи долларов 0
04:04
Названо имя убийцы рэпера Тупака 0
03:03
СМИ раскрыли схему обмана водителей на заправках в РФ 1
02:02
На Алтае совместная попойка малознакомых лиц закончилась убийством 0
01:05
Божественный фотошоп: ФСИН на Урале нарисовала спортзал для заключенных 0
00:04
Сборы российских картин возросли почти на 60% с начала 2018 года 1
23:53
Житель Горного Алтая пойдет под суд за избиение до смерти 23-летнего сына 0
23:31
СМИ: "Реал" готов продать Роналду "Ювентусу" за 100 млн евро 0
23:15
Депутаты Госдумы поддержали повышение НДС 6
22:56
Мотоциклист сделал тройное сальто после столкновения с машиной в Бийске 1
22:38
СК назвал террористическую организацию, стоящую за взрывом в Петербурге 0
22:16
Сотрудников Сбербанка поймали на хищении 40 млн рублей у VIP-клиента 0
21:57
В ГИБДД объяснили введение поправок к закону о нетрезвом вождении 0
21:41
Российский туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности 0
21:21
Японские футболисты прибрались в раздевалке и оставили записку на русском 4
20:56
ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг по советским облигациям 2
20:39
Крупный пожар вспыхнул в краснодарском ТЦ "Северяне" 0
20:22
Врачи подтвердили футболисту Жиркову предварительный диагноз 0
19:46
Московский выпускник набрал 400 баллов на четырех ЕГЭ 1
19:23
Стала известна дата прощания с актрисой Ольгой Лозовой 0
19:08
Коротко о главном: низкие зарплаты, губернаторские выборы и ожидания бури
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 июля
18:48
США заказали у России ремонт туалетов на МКС 4
18:25
Алтайское казино заподозрили в незаконном использовании символики ЧМ-2018 1
18:15
У кого из барнаульских застройщиков вы бы взяли квартиру по "долевой" схеме 6
18:04
Виктор Томенко учредил стипендии для алтайских студентов-медиков 2
17:48
104-этажный небоскреб построят в "Москва-Сити" 1
17:34
Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих российских пенсионеров 11
17:22
СМИ: британским школьницам запретили юбки из-за трансгендеров 6
17:14
Алтайский край лидирует в Сибири по производству молока 6
17:02
Девять человек тушили пожар в многоквартирном доме в Славгороде 0
16:50
Удивительные картины из тополиного пуха 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.