Схемы обмана на АЗС раскрыли в Федерации автовладельцев России

Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

"За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС", — говорится в сообщении.

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%.

Кроме того, согласно исследованию, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента", — отметили в ФАР.

"Пример: АЗС в Краснодарском крае, реализовывала АИ-95 по 44,70 руб/литр, недолив составил 19,03% и фактически потребитель приобрел топливо по цене 55,21 руб/литр", — рассказали в ФАР.