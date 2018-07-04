Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу документов

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственной пошлины за выдачу документов нового поколения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности будет повышена пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Кроме того, повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта гражданам младше 14 лет с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Также вырастет пошлина за получение водительского удостоверения нового поколения — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Совфед и Госдума одобрили закон об увеличении госпошлин за выдачу документов.