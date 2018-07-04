Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, депутаты Госдумы не примут инициативу, согласно которой пенсии людей, которые умерли раньше срока, будут получать ближайший родственник.

Законопроект о наследовании пенсий ближайшими родственниками внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом рассказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. По его словам, если муж скончается, не дожив до пенсии, то его пенсию сможет получать жена до "срока официально рассчитанного дожития" и в течение пяти лет после него.

"У этого законопроекта нет никаких шансов, потому что он абсолютно разумен, цивилизован, поэтому категорически неприемлем ни для либерального правительства, ни для единороссовского большинства Госдумы", — подчеркнул Делягин.

"Эти люди, на мой взгляд, взяли очень жесткий курс на дестабилизацию России, провоцирование Майдана и сваливание России в ситуацию хуже Украины. Никакие разумные действия для них абсолютно неприемлемы, просто потому что они разумны", — добавил эксперт.

Ранее с подобной инициативой выступал депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он заявил, что пенсионные накопления должны распределяться между родственниками, если гражданин скончался до выхода на заслуженный отдых.

Напомним, правительство предложило поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.