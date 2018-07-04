Предсказано повторение кризиса 20-летней давности

Bank of America предупредил, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов, сообщает РИА Новости.
Для России итогом кризиса 1997-1998 годов стал дефолт. По мнению экспертов, о событиях 20-летней давности напоминают аналогичные признаки: "Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран".
Как пишет Bloomberg, на основе анализа трендов эксперты Bank of America прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт.
По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.
"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности", — заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.
Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.
Комментарии
Это чё мне квартиру пока не продавать?
кризис с 2000г. как только к власти пришла питерская опг
Наоборот, продавай. Коммунальные всё равно не сможешь платить и выселят, а так хоть деньги получишь и может даже успеешь потратить, пока не обнулятся.
Запланировано у них опять проскочить кризис за счет других.
Правительство наше поэтому судорожно закупает валюту и не желает менять бюджетное правило.