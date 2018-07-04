Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова заявила, что государство не должно диктовать религиозным организациям минимальный размер оплаты труда людей, которые там работают, так как это нарушает принцип невмешательства власти в дела Церкви, пишет "Парламентская газета".

По словам Павловой, чтобы исправить недочеты трудового законодательства по отношению к этой категории россиян, она с коллегами работает над двумя инициативами.

Одна из них призвана упростить процедуру отказа церквей и мечетей от присоединения к региональному соглашению о МРОТ.

"Это позволит наиболее полно учесть особенности условий труда и оплаты труда священнослужителей", — отметила Павлова.

"Религиозные организации вправе самостоятельно определять уровень зарплат своих работников, исходя из возможностей", — пояснила депутат.

Она отметила, что внутри этих сообществ действуют не светские отношения, и власти, учитывая вклад этих организаций в общественную жизнь, должны относиться к ним корректно.

Авторы инициативы считают, что к Церкви невозможно применить те же требования, что и к производственным предприятиям или офисам и атттестовывать рабочие места священнослужителей по наличию различных вредных факторов, уровню освещённости, температурному режиму, соблюдению других нормативов.

Величина МРОТ устанавливается в России на двух уровнях — федеральном и региональном. Во втором случае минимальный размер оплаты труда определяется в соответствующем соглашении, после чего власти субъекта предлагают всем работодателям присоединиться к нему. МРОТ в субъекте не может быть ниже федерального — только равным ему и выше. У работодателей есть право отказаться от присоединения к региональному соглашению о МРОТ, если он выше федерального. Для этого им нужно написать мотивированный отказ.

При составлении отказа работодатель должен провести консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации, которая объединяет его сотрудников. Также он должен представить предложения по срокам повышения МРОТ сотрудников до размера, предусмотренного указанным соглашением.

Поправки в Трудовой кодекс, которые уже внесены в Госдуму, позволят религиозным организациям направлять субъектам такой отказ без проведения консультаций и разработки предложений по постепенному повышению МРОТ у сотрудников. Такие поправки позволят учесть специфику гражданско-правового положения религиозных организаций, определяемую Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", следует из текста законопроекта.