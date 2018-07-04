Заместитель министра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме, заявил, что планируемое с 2019 года повышение НДС не существенно повлияет на рост цен на бензин в России, сообщает РИА Новости.

"Колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", — отметил Трунин, говоря о том, что колебания цен нефть сильнее скажутся на стоимости бензина, чем повышение НДС.

Трунин также объяснил, почему повышение НДС приведет к незначительному удорожанию бензина.

"Если товар стоит, допустим, 118 рублей с НДС, а производитель полностью переложил повышение на 2 процентных пункта в цену — он стоит 120 рублей, то эти 2 рубля к 118 рублям — это составляет 1,6%, если быть точным, 1,69%", — сказал он, добавив, что, таким образом, от повышения налога бензин подорожает лишь на 1,69%.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС с начала 2019 года с нынешних 18% до 20%.