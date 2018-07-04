Фото: 22.mchs.gov.ru
Пожар произошел на заводе алюминиевого литья в Ленинском районе Барнаула накануне днем, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Возгорание случилось в производственном цеху. Данные о пожаре поступили в 14:49, ликвидировать возгорание удалось в 15:05.
В экстренном ведомстве порталу Amic.ru уточнили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. В качестве предварительной причины ЧП называется неосторожное обращение с огнем.
В результате ЧП никто не пострадал. На тушение привлекалось шесть единиц техники и 21 человек личного состава.
Между тем напомним, что ранее, 30 июня, на заводе алюминиевого литья произошла трагедия, связанная с гибелью троих рабочих, выполнявших ремонт кровли одного из цехов.
Мужчины упали с 15-метровой высоты. В результате двое рабочих погибли на месте трагедии, а еще один был доставлен в больницу, где позже скончался.
"Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение", — уточняли в Следственном комитете.
В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Комментарии
Ну вот, и концы в воду.... сгорели все документы по погибшим.....
Причём тут Директор, и инженер по противопожарной безопасности- они чё должны были спичьки у работяг отбирать?