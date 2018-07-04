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Пожар произошел на заводе алюминиевого литья в Ленинском районе Барнаула накануне днем, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в производственном цеху. Данные о пожаре поступили в 14:49, ликвидировать возгорание удалось в 15:05.

В экстренном ведомстве порталу Amic.ru уточнили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. В качестве предварительной причины ЧП называется неосторожное обращение с огнем.

В результате ЧП никто не пострадал. На тушение привлекалось шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

Между тем напомним, что ранее, 30 июня, на заводе алюминиевого литья произошла трагедия, связанная с гибелью троих рабочих, выполнявших ремонт кровли одного из цехов.

Мужчины упали с 15-метровой высоты. В результате двое рабочих погибли на месте трагедии, а еще один был доставлен в больницу, где позже скончался.

"Предварительно установлено, что погибшие производили работы во внерабочее время, не используя специальное страховочное снаряжение", — уточняли в Следственном комитете.

В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).