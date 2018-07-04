Педофилов предлагают наказывать пожизненным сроком

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому тот, кто совершит преступления против половой неприкосновенности детей, будет пожизненно сидеть в тюрьме. Авторами инициативы выступили депутаты всех фракций во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой, пишет "Парламентская газета".

В 2017 году 9,6 тысячи детей, не достигших 18-летнего возраста, стали объектами половых посягательств, из них около 1,8 тысячи детей были в возрасте до 10 лет. Следственный Комитет возбудил 13,5 тысяч уголовных дел о преступлениях, совершённых против половой неприкосновенности несовершеннолетних, из которых 7 тысяч дел касались насильственных сексуальных преступлений.

Законопроектом устанавливается пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. Сказано также, что за укрывательство преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, планируется наказывать сроком лишения свободы до 4 лет с лишением права занимать определённые должности в течение пяти лет. А за укрывательство особо тяжких преступлений срок лишения свободы составит 5 лет с запретом на работу в течение 10 лет.

По словам Яровой, важным пунктом инициативы является дополнительное обстоятельство, отягчающее вину, — проживание преступника совместно с детьми и подростками, которые подверглись с его стороны насилию.

"К сожалению, немало преступлений совершается сожителями детей, которые по факту являются их родителями. Кроме того, мы вводим процедуру участия психолога в судебном разбирательстве, ведь те, кто совершает подобные преступления — просто виртуозы психологии", — отметила Яровая.

Сегодня за изнасилование несовершеннолетнего срок лишения свободы составляет до 20 лет. За развратные действия, совершенные с ребенком, уже достигшем 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего, в тюрьму можно угодить на 10 лет.

В принятом законопроекте повышенные меры ответственности будут нести не только лица, обязанные осуществлять надзор за несовершеннолетними, но и те граждане, которые трудятся в сфере образования, воспитания несовершеннолетних, организовывают их отдых и лечение.

Яровая отметила, что законопроект получил положительные отзывы Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста, Минздрава, Роскомнадзора, уполномоченного по правам ребенка, института психиатрии имени Сербского.