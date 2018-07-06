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Свадебное путешествие по России: выгодно и комфортно

, ИА "Амител"
Долгожданное торжество уже позади, и теперь главный вопрос для молодоженов - где лучше всего провести медовый месяц

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает огромный выбор направлений, куда можно отправиться в незабываемое свадебное путешествие — как в России, так и за рубежом.

Медовый месяц в России

После шумной веселой свадьбы молодоженам так важно оказаться наедине в прекрасном месте. Пожалуй, одно из самых популярных направлений у молодоженов этим летом в пределах России – это Крым. Поездка в эти красивейшие города полуострова подарят молодой паре массу приятных и ярких впечатлений. Прекрасный климат, теплый воздух, морской простор, путешествия на яхте и приветливость горожан помогут в полной мере насладиться отдыхом. Авиакомпания с радостью поможет переместиться в ваш собственный рай с максимальным комфортом.

Молодоженов, выбравших это направление, ждут удивительная по красоте природа, живописный горный ландшафт, неповторимый чистый воздух и аромат хвои, а еще пляж с нежнейшим песком. Здесь есть все не только для полноценного отдыха, но и для вашей яркой фотосессии. Эти фото и ваши приятные воспоминания останутся с вами на долгие годы.

Раннее бронирование

Одно их приятных преимуществ для клиентов авиакомпании "Уральские авиалинии" – это возможность значительно сэкономить, воспользовавшись услугой "Раннее бронирование".

Тем, кто планирует свои поездки заранее, "Уральские авиалинии" рады предложить участие в данной акции. Успевайте оформить билеты в Москву по выгодным ценам на вылеты, действующие по 15 мая 2019 года — тариф закрывается за 180 дней до вылета рейса. 

Все, что нужно для раннего бронирования – это зайти на сайт авиакомпании, выбрать необходимое направление и совершить онлайн-покупку билета. Это удобно, выгодно, надежно и вселяет уверенность, что ваш отдых гарантированно "не за горами".

Программа лояльности "Крылья"

Еще одно выгодное предложение – участие в программе лояльности "Крылья". Это уникальная возможность для клиентов авиакомпании получать скидки при покупке билетов. За каждый полет участники программы получают на свой счет бонусы, которые можно использовать сразу после начисления — частично или полностью оплатить следующий билет.

При регистрации новый участник получает приветственный бонус в 500 рублей, который можно сразу же использовать как скидку на авиабилет. Кроме того, бонусы начисляются за полет в день рождения, за привлечение друзей к программе, за использование мобильного приложения при покупке билетов и т.д. В данной программе 1 бонус равен 1 рублю, минимальная сумма для оплаты — 100 бонусов. Оплачивать ими можно стоимость или часть стоимости билета в любом направлении, не действует в данном случае лишь возможность оплаты сборов и дополнительных услуг. Приятно и то, что оплата бонусами распространяется даже на билеты, участвующие в распродажах авиакомпании, например, в акции "Раннее бронирование".

Получить бонусы по программе "Крылья" можно и за покупки в популярных интернет-магазинах.

Станьте участником программы "Крылья" прямо сейчас. Полную информацию о программе можно получить на сайте авиакомпании здесь.

Пора отдохнуть

Медовый месяц – это только двое и время, будто остановившееся. Забудьте на время о работе, суете и повседневных заботах. Ваша совместная жизнь только начинается, оставьте обыденные дела и посвятите это время безмятежному и беззаботному отдыху, где только вы и ваш любимый человек.  

И, пожалуй, даже празднуя "золотую свадьбу", вы будете с теплотой и восторгом вспоминать ваше незабываемое свадебное путешествие.

Авиакомпания "Уральские авиалинии"
сайт: uralairlines.com
эл.почта: help@u6.ru
тел.: 8-800-7700-262

    

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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