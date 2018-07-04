Фото: vk.com/norilsk_news, pikabu

"Кровавые" лужи и машины с красными подтеками появились в одном из районов города Норильска. Как передает TAСС, виной тому стала пыль с крыши одного из зданий Надеждинского металлургического завода, близ которого и обнаружилось "кровавое зрелище".

Собранный материал (красная пыль) был подготовлен к выносу. Но убран не был и в результате был поднят порывом ветра, вынесен на территорию парковки и прибит дождем", — цитирует ТАСС представителя предприятия.