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Например, колесо обозрения: что хотят видеть в Нагорном парке барнаульцы

, ИА "Амител"
Жители Барнаула просят вернуть жизнь Нагорному парку

Вопросы о дальнейшем благоустройстве Нагорного парка поступают в редакцию ИА "Амител" . Так получилось, что за одну неделю к нам обратились сразу три жителя Барнаула, которых интересует, почему благоустраивается территория около, но пока не затронут сам парк. И мы решили: раз люди так активно интересуются, вынести его на всеобщее обсуждение.

Дольше добираться

"У меня с этим парком связано много детских воспоминаний. Тут же такая выставка была в 70-е. Там и озеро было. Мы туда ходили семьей по выходным и для нас, детей, это был праздник. Очень рад, что сейчас власти так хорошо обустроили и лестницу, и Набережную, и погулять есть где. Но дальше пока глухо. Я уже не живу в Барнауле. Приехал в гости к сестре, вместе с внуками пришли, прошлись – красиво, но все равно вот чего-то не хватает. Я думаю, что если бы вернули парку ту славу, что была в советское время, было бы лучше. И с детьми погулять, и аттракционы какие-то, и мороженое поесть. Вот у вас сейчас колесо обозрения в центре города есть – красивый вид оттуда. А представьте, какой бы вид открывался с колеса в Нагорном парке? Ну, может что-то еще, я просто предлагаю всем подумать, как сделать лучше", — обратился Юрий Николаевич Лавров.

С таким же вопросом позвонила в редакцию и жительница Барнаула Марина: "Столько денег в эти лестницы к Нагорному парку и Набережную власти вложили, а дальше-то что? Куда ведут эти лестницы? И когда уже власти сделают там настоящий парк. Такой, ради которого бы хотелось ехать на край города не раз в жизни. А то приехали, посмотрели – и все. Делать там больше нечего. Дольше добирались".

Контраст красоты и уныния

Еще три-четыре года назад так называемый Нагорный парк в Барнауле был совершенно заброшенным. Находиться там было страшно и даже опасно. "Скелеты" зданий ВДНХ были завалены мусором. Вечером тут было темно и пусто, да и днем-то не особо людно.

Сегодня там две красивые лестницы, одна смотрит на Обь, вторая — на город, только-только открылась прекрасная набережная — первая достойная за всю современную историю Барнаула. Все эти работы сделаны в рамках проекта туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". Первая лестница обошлась в 40 млн рублей вместе с террасированием, вторая — почти в 9 млн рублей. Набережная и обустройство территории стоило почти 100 млн рублей. Деньги немалые.

А вот сам парк пока вызывает уныние. Можно полюбоваться недавно восстановленным храмом Иоанна Предтечи, по высокой траве добрести до знаменитых букв БАРНАУЛ. И если вам повезет, то территория будет не слишком загажена – несмотря на регулярную работу волонтеров, группы "отдыхающих" оставляют после себя горы мусора – не слишком приятное зрелище. Резкий контраст по сравнению с пышной красотой новеньких лестниц и набережной.

"Отрадно, что сейчас власти взялись за него (Нагорный парк – прим.редакции), точнее, за место вокруг него. Лестница это хорошо, набережная — вообще замечательная. Но хочется еще чего-то. Столько места пропадает. Почему бы не сделать там парк развлечений? Для детей аттракционы, для взрослых — красивые беседки, места для прогулок. То же колесо обозрения, говорили же, что его там могут сделать", — продолжает читательница Марина, — "Я помню, как в молодости мы всей семьей ходили в этот парк, там были аттракционы, кино показывали, даже пруд был".

Точки притяжения

Эксперты, к которым мы обратились, также считают, что территорию парка необходимо благоустроить, чтобы горожанам было зачем сюда приезжать. Лестницы и набережная это хорошо, но должно быть еще что-то, что привлекало бы к этому месту гостей.

Архитектор, представитель общественного совета по реализация проекта туристического Александр Деринг, видит в Нагорном исторические перспективы. По его мнению, там нужно установить обелиски, стенды с информацией об истории этого места. Кстати, он сам как-то предлагал сделать там парк советской скульптуры.

По мнению руководителя барнаульского сообщества "Шпиль", Егора Галкина, на этом месте действительно можно было установить колесо обозрения и сделать парк развлечений. Но не такой, как сейчас есть в городе — с громкими, облезшими каруселями.

"Да, здесь обязательно надо делать "точки притяжения. Сейчас люди просто гуляют, "зацепиться" не за что. Но этот парк не должен быть шумным. Скорее что-то современное, прогулочное, с павильонами, зонами функционального типа, прудом", — считает Егор Галкин.

Кстати, еще год назад в планах городских властей было сделать в верхней части парка две зоны: одна для активного отдыха, с аттракционами, колесом обозрения, детскими площадками и велосипедными дорожками и вторая для более спокойного отдыха. Пока еще окончательного решения не принято.

Отметим, сегодня в Барнауле действующее колесо обозрения есть в парке "Барнаульская крепость" и парке "Арлекино". Еще одно стоит в парке "Изумрудный", но оно не работает несколько лет и скоро будет демонтировано.

История Нагорного парка

В 1954 году в Алтайском крае было принято решение организовать в Барнауле выставку народного хозяйства по подобию Московской ВДНХ. Место было определено в районе Нагорного парка. Тогда же была построена знаменитая лестница, по которой горожане поднимались в парк.

В 1957 году в парке открыли летний кинотеатр. Место быстро стало популярным в городе. В парке открыли прокат велосипедов и даже лодку, на которой можно было кататься в искусственном водоеме, построенном в этом парке. Для детей обустроили игровые площадки и аттракционы.

В 1962 году в парке открыли животноводческий городок. Работали здесь выставки цветоводства, декоративных птиц и голубей.

В начале 90-х выставку ВДНХ закрыли. Началось запустение. Потом прошла череда пожаров. Тогда же засыпали искусственный водоем. В 1993 году часть парка, где находились захоронения (в том числе Фридриха Геблера, Николая Ядринцева и др), была объявлена мемориальной зоной.

Но в 90-е же годы в Нагорном парке на берегу Оби были установлены знаменитые семиметровые буквы "Барнаул", которые видит каждый въезжающий в город с Нового моста.

Несколько лет назад власти обратили внимание на территорию рядом с парком. Здесь восстановлен Храм Иоанна Предтечи, построенный более ста лет назад и уничтоженный еще до появления ВДНХ. Построили новые лестницы, в 2018 году открыли набережную. Но кроме храма, двух лестниц и букв в парке пока нет ничего. Центр парка остается неухоженным и полузаброшенным.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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