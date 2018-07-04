Иллюстрации: vk.com/barneos22, yandex.ru/maps/

Жители Барнаула в социальных сетях устроили спор из-за работы светофора на оживленном перекрестке. Так, некоторые горожане утверждают, что светофорные объекты на пересечении Павловского тракта и улицы Попова функционируют со сбоями.

"Павловский тракт — Попова, со вчерашнего дня не работают светофоры. Регулировщиков нет. Движение на перекрестке затруднено", — утверждает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Комментаторы под данным постом утверждают, что эта информация не соответствует действительности и подчеркивают — и вчера, и сегодня светофоры работали. В итоге мнения разделились — большинство участников дискуссии уверяет, что светофоры функционируют в нормальном режиме, но некоторые горожане подтверждают слова автора заметки.