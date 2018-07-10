Лето, как и наше настроение может быть разным: радостным, солнечным, хмурым, меланхоличным, дерзким и смешливым, проказливым и нежным, строгим и сдержанным. Каждый день под настроение мы создаем свой образ: выбираем одежду, аксессуары, наносим макияж. Каждый день мы разные, как летние дни. Поделитесь с нами своим летним настроением — пришлите свои самые яркие фотографии, отражающие ваше внутреннее состояние и выиграйте приз — сертификат Familia на 1500 рублей.

Amic.ru продлевает фотоконкурс "Летнее настроение". Вплоть до 17 июля мы ждем ваши летние фотографии на почту konkurs@amitel.ru.

18 июля мы открываем голосование и читатели портала выбирают победителей в трех номинациях:

"Впереди всех трендов" – покажите, что вы в курсе последних тенденций мира моды

"Летнее настроение" – передайте всю атмосферу и яркость лета с помощью одного наряда

"Вечная классика" – продемонстрируйте ваш изысканный вкус, используя классические ансамбли.

Обратите внимание: один участник конкурса может прислать только одну работу. Присланные фотографии будут опубликованы на портале Amic.ru и в группах портала в соцсетях. Участвуя в конкурсе, вы автоматически признаете, что согласны с данными условиями.

И помните: у вас всегда есть возможность сэкономить, ведь в офф-прайс-магазинах Familia продаются одежда, обувь и товары для дома от известных брендов со всего мира с выгодой до 85%. Узнать подробности можно также в группах Familia Вконтакте https://vk.com/familiaoffprice и в Инстаграм.

И еще: в начале ХХ-го века Барнаул являлся законодателем мод в Сибири. И сегодня жители нашего города умеют стильно и красиво одеваться. Посмотрите на эти фотографии и присылайте свои.