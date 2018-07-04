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Ситуация на топливном рынке в Алтайском крае стабилизировалась после резкого удорожания горючего, которое наблюдалось в мае — средние цены на бензин в регионе не меняются четыре недели.

Такие данные приводит Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Из опубликованной ЦДУ ТЭК информации следует, что в период с 24 июня по 1 июля средние цены на бензин АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин – 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо – 44,13 рубля.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что такой ценник установился в крае в первой половине июня.

До этого на топливном рынке был зафиксирован очень резкий скачок цен резком скачке цен. Затем в Алтайском крае было отмечено даже несущественное удешевление топлива, на смену чему пришла относительная стабилизация цен.

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Также добавим, что в период с 24 июня по 1 июля средние цены на ГСМ не менялись абсолютно во всех регионах Сибирского федерального округа, да и в подавляющем большинстве субъектов РФ.