Минфин намерен ужесточить контроль над оборотом пива, сидра, медовухи и пивных напитков из-за многочисленных нарушений, пишет "Коммерсант".

"В 2017 году лабораториями "Росалкогольрегулирования" проведены испытания 1033 образцов пивной продукции. Согласно результатам экспертиз, установлено несоответствие требованиям госстандартов 997 образцов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, согласно разработанному законопроекту, Минфин намерен бороться с нарушениями, обязав производителей маркировать свою продукцию. Однако для получения маркировки компании должны обзавестись лицензиями или войти в реестр производителей.

Сейчас на российском рынке маркируются только вино и крепкие напитки. Если законопроект будет одобрен, маркировка на пивных бутылках появится не раньше середины следующего года.

Ранее сообщалось о том, что правительство прорабатывает вопрос о маркировке пива, пивных напитков, сидра и медовухи.