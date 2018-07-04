Минфин намерен ужесточить контроль над оборотом пива, сидра, медовухи и пивных напитков из-за многочисленных нарушений, пишет "Коммерсант".
"В 2017 году лабораториями "Росалкогольрегулирования" проведены испытания 1033 образцов пивной продукции. Согласно результатам экспертиз, установлено несоответствие требованиям госстандартов 997 образцов", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, согласно разработанному законопроекту, Минфин намерен бороться с нарушениями, обязав производителей маркировать свою продукцию. Однако для получения маркировки компании должны обзавестись лицензиями или войти в реестр производителей.
Сейчас на российском рынке маркируются только вино и крепкие напитки. Если законопроект будет одобрен, маркировка на пивных бутылках появится не раньше середины следующего года.
Ранее сообщалось о том, что правительство прорабатывает вопрос о маркировке пива, пивных напитков, сидра и медовухи.
Комментарии
разливное как будут маркировать?
Слава добрым пивоварам,
Раздающих пиво даром!
И звучит в кабацком хоре
Новый тост: "За тех, кто в море!"
о маркировкЕ