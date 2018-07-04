Жительница Казани спустя 11 лет получила письмо от покойной матери, отправленное из города Кинешмы Ивановской области, сообщает LIFE со ссылкой на издание "168 часов".

Послание было написано в 2007 году, однако первый штемпель кинешемского почтамта на него поставили только в 2013 году. Следующий штемпель был поставлен в 2018 году, и 16 июня письмо доставили в Казань.

В "Почте России" прокомментировали, что сообщение дошло за неделю. Оно было отправлено 9 июня, доставлено — 16 июня, что видно на оттисках штемпеля. Это говорит о том, что конверт не покидал кинешемский почтамт 11 лет.

Как сообщается, в письме мать беспокоилась из-за поздней беременности дочери.

"Получив такое письмо, сказать, что я была удивлена, — это ничего не сказать. Читала и плакала. Слишком еще жива рана: мама умерла 25 мая прошлого года", — рассказала получательница письма.