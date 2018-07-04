Бывшему премьеру Малайзии в суде предъявили обвинения

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак прибыл в суд в Куала-Лумпуре, где ему официально предъявили обвинения, сообщает RT со ссылкой на газету The Star.

Как отмечается, Разак был обвинен в злоупотреблении доверием, совершенном высокопоставленным чиновником.

Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам. Экс-премьер заявил, что не признает вину.

Сотрудники полиции Малайзии обнаружили в квартире бывшего премьер-министра более $2,5 млн наличными.

Ранее сообщалось, что премьер-министра Канады оштрафовали за незадекларированные очки, стоимостью около $500. В стране это вызвало большой скандал. В результате премьеру пришлось извиняться перед гражданами и объяснять, почему аксессуар не был задекларирован в течение положенных 30 дней.