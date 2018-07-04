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Горячую воду вернут в дома барнаульцев, проживающих в контуре сетей ТЭЦ-2, вернут через неделю — в данный момент энергетики завершили опрессовку.

Как сообщили в пресс-службе барнаульского филиала Сибирской генерирующей компании,

по итогам гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 суммарно обнаружено порядка 434 повреждений.

"Испытания в контуре ТЭЦ-2 завершились в минувшую пятницу, 29 июня. Теперь ремонтные бригады СГК будут устранять повреждения на коммуникациях, так же проводятся в эти сроки и перекладки участков сетей в объёме капитальных ремонтов. Особое внимание будет уделено тем повреждениям, которые влияют на подачу горячего водоснабжения потребителям. Их устранят до 11 июля. С12 июля подача ресурса по контуру ТЭЦ-2 будет возобновлена", — отмечают в СГК.

Непосредственно в контуре ТЭЦ-2 было обнаружено 183 повреждения на тепловых сетях.

"Большая часть порывов выявлена на внутриквартальных трубопроводах –103. Эта цифра еще немного увеличится после заполнения сетей, когда обычно обнаруживаются небольшие дефекты", — указывает главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Сергей Климов.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, первая волна отключений горячей воды в Барнауле пришлась на период с 14 мая по 6 июня. Кому-то горячую воду вернули раньше, однако были и дома, которые получили ресурс позже обозначенного срока.