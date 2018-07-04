В барнаульском Парке спорта Алексея Смертина оператор провел турнир по мини-футболу. А в день победной игры с испанцами компания поднимала настроение футбольных фанатов в местной фан-зоне.

Для игры в мини-футбол "Ростелеком" пригласил тренеров спортивной секции детского футбола "Мастербол" Вадима Наумова и Никиту Кротова. Профессионалы в течение шести часов сражались на футбольном поле против любителей. В общей сложности они провели 35 игр в режиме "два на два". Участниками пятиминутных матчей стали более 70 человек. Самым активным игрокам оператор подарил спортивные рюкзаки.

Первого июля, за два часа до игры России с Испанией, компания вместе с партнерами Парка спорта Алексея Смертина развернула на футбольном поле фирменные флаги и устроила праздник. В этот день барнаульская фан-зона собрала более тысячи поклонников футбола. "Ростелеком" помог организовать среди зрителей турнир по бамперболу. Победителям соревнования компания вручила яркие дождевики. Настроение болельщиков поднимали и приглашенные "Ростелекомом" чирлидеры.

"Мы любим футбол и вместе с алтайскими фанатами болеем за сборную России, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. — Ждем барнаульцев в фан-зоне 7 июля на праздник перед матчем Россия — Хорватия".

Напомним, что "Ростелеком", как официальный Региональный спонсор FIFA 2018, разыграл пять тысяч билетов на все 64 игры Чемпионата мира. В итоге на чемпионат поехали 56 абонентов из Сибири. С 13 июня компания совместно с "Газпром-медиа" запустила телеканал "Матч! Ультра", вещание которого посвящено чемпионату мира.