Общая заболеваемость населения психическими расстройствами снизилась в России за период c 2010 по 2017 годы, сообщает RT со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.
В 2010 году на 100 тысяч человек приходилось 2941,1 психических заболеваний. В 2017 году — 2697,3 на 100 тысяч, что на 8,3% меньше.
Как отмечается, наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тысяч человек), Чукотском АО (5193,7), Ямало-Ненецком АО (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.
Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).
При этом на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч человек.
По данным за 2016 год, к регионам с наиболее высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам относятся Чукотский автономный округ (91,7 на 100 тысяч человек), Республика Крым (84,5), Санкт-Петербург (83,5), Оренбургская (81,2) и Саратовская (77,7) области.
Самая низкая первичная заболеваемость зафиксирована в Мурманской области (9,1), Курганской области (11,5), Ивановской области (11,7), Бурятии (12,8) и Волгоградской области (12,9).
Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017 году составило около 3,96 млн человек.
Комментарии
диагностика наверное в алтайском крае самая лучшая
так-то никаких оснований для этого не должно быть. даже солнца у нас достаточно
Ура!Мы первые!!!
Горе от ума. Грибоедов
От нашей жизни, всяких экспертов до психушки - один шаг.
Видим здесь таких - штейныфилины...
никаких оснований для этого не должно быть. даже солнца у нас достаточно
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Солнца у нас в Алтайском крае достаточно, зарплаты у нас низкие, только на еду, жилье и проезд хватает.
Сюда еще алкашей, которых родные дома терпят добавить, вобще процент красивый будет
Похоже чем более оппозиционнее регион, тем он более психически не здоров. Так что держитесь, скоро вместо тюрьмы оппозицию сразу в психушки сажать будут.
Дела - лучшая диагностика.
Вывод: наследственное слабоумие.
4.07.2018 12:26
- гость -
Из какой палаты пишите, пациент?
Зарплаты у жителей края низкие, самые низкие в стране, отсюда и заболевания, в том числе психические