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Алтайский край назвали лидером по числу психических расстройств в стране

, ИА "Амител"
Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017 году составило около 3,96 млн человек

Фото: politeka.net

Общая заболеваемость населения психическими расстройствами снизилась в России за период c 2010 по 2017 годы, сообщает RT со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

В 2010 году на 100 тысяч человек приходилось 2941,1 психических заболеваний. В 2017 году — 2697,3 на 100 тысяч, что на 8,3% меньше.

Как отмечается, наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тысяч человек), Чукотском АО (5193,7), Ямало-Ненецком АО (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.

Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).

При этом на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч человек.

По данным за 2016 год, к регионам с наиболее высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам относятся Чукотский автономный округ (91,7 на 100 тысяч человек), Республика Крым (84,5), Санкт-Петербург (83,5), Оренбургская (81,2) и Саратовская (77,7) области. 

Самая низкая первичная заболеваемость зафиксирована в Мурманской области (9,1), Курганской области (11,5), Ивановской области (11,7), Бурятии (12,8) и Волгоградской области (12,9).

Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017 году составило около 3,96 млн человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.07.2018 12:18
- гость -

диагностика наверное в алтайском крае самая лучшая
так-то никаких оснований для этого не должно быть. даже солнца у нас достаточно

0  0
4.07.2018 12:21
- гость -

Ура!Мы первые!!!

0  0
4.07.2018 12:24
- гость -

Горе от ума. Грибоедов
От нашей жизни, всяких экспертов до психушки - один шаг.

0  0
4.07.2018 12:26
- гость -

Видим здесь таких - штейныфилины...

0  0
4.07.2018 12:39
гость

никаких оснований для этого не должно быть. даже солнца у нас достаточно
_______________________________________________________________________

Солнца у нас в Алтайском крае достаточно, зарплаты у нас низкие, только на еду, жилье и проезд хватает.

0  0
4.07.2018 12:39
- гость -

Сюда еще алкашей, которых родные дома терпят добавить, вобще процент красивый будет

0  0
4.07.2018 12:43
- гость -

Похоже чем более оппозиционнее регион, тем он более психически не здоров. Так что держитесь, скоро вместо тюрьмы оппозицию сразу в психушки сажать будут.

0  0
4.07.2018 13:00
- гость -

Дела - лучшая диагностика.
Вывод: наследственное слабоумие.

0  0
4.07.2018 13:02
Грантштейн

4.07.2018 12:26
- гость -
Из какой палаты пишите, пациент?

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4.07.2018 13:03
гость

Зарплаты у жителей края низкие, самые низкие в стране, отсюда и заболевания, в том числе психические

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