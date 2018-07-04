Общая заболеваемость населения психическими расстройствами снизилась в России за период c 2010 по 2017 годы, сообщает RT со ссылкой на данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

В 2010 году на 100 тысяч человек приходилось 2941,1 психических заболеваний. В 2017 году — 2697,3 на 100 тысяч, что на 8,3% меньше.

Как отмечается, наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тысяч человек), Чукотском АО (5193,7), Ямало-Ненецком АО (4718,4), Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.

Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).

При этом на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тысяч человек.

По данным за 2016 год, к регионам с наиболее высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам относятся Чукотский автономный округ (91,7 на 100 тысяч человек), Республика Крым (84,5), Санкт-Петербург (83,5), Оренбургская (81,2) и Саратовская (77,7) области.

Самая низкая первичная заболеваемость зафиксирована в Мурманской области (9,1), Курганской области (11,5), Ивановской области (11,7), Бурятии (12,8) и Волгоградской области (12,9).

Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017 году составило около 3,96 млн человек.