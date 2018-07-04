Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Погода, которая преподнесла жителям Алтайского края и в мае, и в июне немало сюрпризов, успокоилась к 4 июля. Впервые за долгое время в регионе не действуют штормовые предупреждения.
Напомним, что вторая половина предыдущего месяца отметилась постоянными штормовыми прогнозами из-за ливней, гроз, града и шквалистого ветра.
Кроме того, июнь в Алтайском крае прошел под знаком аномально жаркой погоды, а вот май, напротив, отметился холодами.
Также до последнего времени в крае действовать штормпрогноз из-за высокой пожароопасности. В данный момент на сайте алтайского ЦГМС отсутствует предупреждение и об этом негативном погодном факторе.
Что касается предварительного прогноза на июль, то напомним, что второй летний месяц в Алтайском крае обещает быть теплее нормы, а местами температура может подняться до +38 градусов.
"Средняя месячная температура воздуха ожидается +19…+22 градуса, что выше нормы на 1-2 градуса, по западу Алтайского края около нормы", — отмечали ранее в региональном главке МЧС России.
Количество осадков ожидается в июле около нормы, а по юго-востоку — менее нормы.
Комментарии
А пресказывали то вчера, предсказали... ))