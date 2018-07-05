Из сугубо социальной в политическую тема повышения пенсионного возраста перешла почти сразу. С одной стороны много политического пиара, но с другой стороны — кто, если не партии выведут тему на уровень митингов и протестов. В Алтайском крае ее на это уровень вывели. Хорошо ли, плохо ли, но обсуждают. Тему повышения пенсионного возраста в очередной раз "пережевали" в Парламентском центре Алтайского края в среду, 4 июля. На круглом столе присутствовали и выступали оппозиционные депутаты (КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"), а также депутаты из районов и представители алтайских профсоюзов.

На мероприятия была и представитель Пенсионного фонда РФ, замуправляющего Наталья Мочалова. Она рассказала, каких категорий повышение возраста не коснется (работающих в тяжелых условиях труда, многодетных матерей и родителей инвалидов). Кстати, в Алтайском крае досрочно на пенсию выходит четверть всех получателей пенсий. Но никак от себя комментировать реформу она не стала. Что, в общем, логично: алтайский ПФР — только исполнитель, да и сам закон еще не принят.

Обычно политически корректные профсоюзы в этот раз выступили резко против реформы. И довольно аргументировано. Исполняющий обязанности председателя алтайского краевого совета профсоюзов Иван Панов заявил, что сейчас не время для такой пенсионной реформы.

"Если продолжительность жизни мужчин в Алтайском крае составляет 65,9 лет, то на жизнь на пенсии мужчинам остается около 300 дней", — сказал он.

Иван Панов отметил, что количество трудоспособного населения падает не само по себе, а потому, что демографических мер недостаточно. А якобы европейский опыт с поздним выходом на пенсию чреват высоким уровнем безработицы, тем более что там размер пенсии определяется значительно более высокими, чем в России зарплатами. В крайсовпрофе не верят также, что пенсионеры смогут существенно увеличить размер своей пенсии, продлив работу.

"Власти говорят, что существующие пенсионные нормы вводились в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. С тех пор люди стали жить почти вдвое дольше, а возраст выхода на пенсию остался прежним. Брать 30 — 40-е годы прошлого века для таких подсчетов удобно, но и цинично. Голод, эпидемии, войны, высокая детская смертность — все это влияло на продолжительность жизни не лучшим образом. Максимальный уровень продолжительности жизни в СССР был отмечен в 1964 году и составил 69,6 года", — сказал Иван Панов.

Глава фракции КПРФ в АКЗС Максим Талдыкин заявил, что перед пенсионной реформой нужно обеспечить рост производства, торговли и сферы услуг в РФ. В КПРФ считают, что сделать это можно рядом мер: понизить налоги на производство в стране, ввести прогрессивную шкалу налогообложения личных доходов граждан, ввести протекционистские таможенные тарифы,

"Пенсионный фонд РФ давно утратил смысл, он давно банкрот. Его нужно упразднить и перевести выплаты, как в СССР, в бюджет за счет всех налогов и поступлений государства", — считает он.

"Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение пенсионного возраста только усугубит эту проблему – количество безработных увеличится, доходы населения уменьшатся, экономика страны получит очередной удар в виде снижения покупательского спроса. Уровень безработицы в крае (первый квартал 2018 года) составляет 6,5% — 74,7 тысяч человек", — сказала депутат АКЗС от "Справедливой России" Людмила Суслова.

Она привела такие данные: средняя продолжительность жизни в Алтайском крае составляет 70,44 лет. При этом мужчины в среднем живут почти 65 лет (64,97), а женщины — 76 лет (75,84).

Представитель справедливороссов рассказала, что партия не просто против. Партия предлагает свое решение проблемы нехватки денег на выплату пенсий.

"В 2018 году сверхплановые доходы бюджета уже составляют свыше 1,8 триллиона рублей, а к концу 2018 года составят около 2,8 триллиона рублей. Можно также увеличить конкуренцию в госзакупках, что даст экономию в 3-5 триллионов рублей в год, повысить налог на сверходохы, что даст 24 миллионов рублей в год, отменить налоговые льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (до 1,8 триллионов рублей в год)", — выразила она общепартийную позицию.

Самый остро-политический комментарий был у депутата ЛДПР Евгении Боровиковой:

"Власть нас обворовывает. Сначала растрепала резервный фонд, дала обогатиться чиновникам всех мастей, а теперь мы должны расплачиваться за ее прихоти и всю жизнь батрачить на олигархов, чтобы на пенсию нас проводили в гробах. Большинство из нас за время трудового стажа отдадут отчислений в десятки раз больше, чем успеет получить на пенсии", — сказала она.

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Но не только руководители партий высказались против реформы. "Врач или медсестра в 63-65 лет — это жуть. У них руки трясутся, в вену не могут попасть. А в такой работе должна быть молниеносная реакция. Это уже не медработники, а старушки пенсионного возраста, они медицину усугубят. Но против никто не выйдет — все боятся", — эмоционально выступила председатель профкома Топчихинской районной больницы Тамара Чаплыгина.

Преподаватель из новоалтайского лицея Дмитрий Дорофеев тоже считает, что повышение пенсионного возраста приведет к ухудшению качества образования.

Не менее эмоционально и явно со знанием дела говорит депутат Топчихинского сельсовета, индивидуальный предприниматель в сфере АПК Вячеслав Лаптев:

"Те, кто принимает эту реформу, сами бы хоть раз в жизни попробовали поработать в тракторе во время сенокоса, когда температура в машине доходит до 50 градусов. Или как сельская женщина, встать в четыре утра подоить корову, а потом перед работой еще стирка, варка, дети, огород. Люди в деревне не доживают до пенсионного возраста".

Участники круглого стола, как водится, приняли резолюцию. Только кому она нужна...