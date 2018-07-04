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СМИ: иркутские чиновники обобрали мать погибшего в Сирии солдата

, ИА "Амител"
Как только история приобрела общественный резонанс, чиновники пообещали вернуть все деньги матери погибщего

Фото: кадр из видео

Власти города Братска в Иркутской области вручили матери погибшего в Сирии солдата орден Мужества и забрали полмиллиона рублей из компенсации за смерть сына, сообщает LIFE.

Пенсионерка Елена Николаевна уже год обивает пороги судов в Братске. Ее сын, контрактник Владимир Тарасюк, погиб в Сирии, оставив после себя небольшой долг по кредиту. Смерть заемщика не стала помехой для приставов, которые принялись требовать долг с матери.

Владимир брал кредит в 350 тысяч у местного Фонда поддержки предпринимателей, но у его матери списали 559 тысяч. Соучредители Фонда — мэрия Братска и местный Союз промышленников и предпринимателей. По сути, это государственная микрофинансовая организация. 

Как только женщине перечислили компенсацию за смерть сына, приставы тут же забрали эти деньги. Хотя по закону никто не имеет права забирать за долги матпомощь семьям погибших. Согласно статье 101 закона "Об исполнительном производстве", ФССП не имеет права отбирать деньги, выплаченные семьям тех, кто погиб при исполнении. А братские приставы, по словам родственников погибшего, эту норму проигнорировали, хотя и прекрасно знали о ней.

После незаконного взыскания родственники подали в суд на службу приставов по Братску. О том, что приставы были в курсе происхождения денег, свидетельствуют и документы суда.

Местные судьи предпочли не руководствоваться нормами закона и встали на сторону приставов. Кроме того, суд зацепился за то, что пенсионерка не смогла представить полных доказательств своей позиции: она не показала бумаги о том, что уведомляла пристава о происхождении денег.

Суд посчитал нормальным то, что сумму компенсации перечислили со счета пенсионерки на счет ФССП, а уже оттуда деньги ушли кредиторам.

Примечательно, что сам фонд, узнав о ситуации, вернул приставам полученные от пенсионерки деньги. Но, по словам родственников, пристав и после этого удерживал всю сумму на счете, даже когда Фонд поддержки предпринимателей простил семье все долги.

Кроме того, как отмечается, приставы начали снимать у женщины половину ее пенсии. Тогда она стала стала писать во все инстанции и просить общественность о помощи.

Как только история приобрела общественный резонанс, чиновники пообещали вернуть все деньги матери погибшего.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.07.2018 13:13
- гость -

Узаконенное беззаконие...

0  0
4.07.2018 13:14
Николай

сволочи....

0  0
4.07.2018 13:20
- гость -

интересно, как берут в приставы? Там какой-то специальный тест на полное отсутствие совести?

0  0
4.07.2018 13:22
- гость -

Как бы не подавился пристав этими деньгами...

0  0
4.07.2018 13:24
- гость -

А какого бы прощать долг из- за смерти в сирии, это его выбор поехать в сирию, но и его выбор взять кредит. Пусть платят родственники .

0  0
4.07.2018 13:25
- гость -

И никакой ответственности никто не понесет.

0  0
4.07.2018 13:37
- гость -

А если бы не "общественный резонанс"?

0  0
4.07.2018 13:53
Грантштейн

4.07.2018 13:24
- гость -
Поменьше яда.
Фонд-кредитор простил долг, и вернул деньги.
Вот из свежей прессы:
По словам главы пресс-службы мэрии Братска Светланы Мавлюкеевой, все деньги по состоянию на 3 июля 2018 года возвращены семье Тарасюк.

0  0
4.07.2018 14:01
Пузырек

Родственники по закону обязаны платить, т.к. в наследственную массу входят и активы, так и пассивы. Так что если наследство принято, то долг тоже принят. Но этот кредит, видимо, теперь спишут, т.к. резонансно получается

0  0
4.07.2018 14:04
guest365

4.07.2018 13:53 Грантштейн Если не ошибаюсь, то по состоянию на 4 июля деньги пока еще не видны. Возможно под "возвращены" подразумевается, что деньги отправлены на счет, а это займет какое-то время.

0  0
4.07.2018 14:28
- гость -

а как же страховка? ее обычно в любой кредит запихают

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