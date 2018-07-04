Фото: пресс-служба КПРФ
Более 1000 бийчан вышли на митинг против повышения пенсионного возраста во вторник, 3 июля. Акцию протеста провели бийские коммунисты.
Бийчан возмущает повышение пенсионного возраста, когда еще не выросла продолжительность жизни. По итогам митинга принята резолюция, текст которой будет направлен во все органы власти. И собрано уже более 1,4 тысячи подписей против пенсионной реформы.
"Также горожан волнуют заоблачные цены на топливо, увеличение НДС, непосильные тарифы ЖКХ, неподъемные цены на продукты и лекарства первой необходимости, а самое главное — отсутствие в городе работы даже для молодых людей. Что же в таком случае ждет людей в возрасте 55-60 лет?", — сообщает пресс-служба КПРФ.
Напомним, что в Барнауле прошло уже две акции протеста против пенсионной реформы. 22 июня на площади Свободы провели пикет алтайские профсоюзы. Участие в нем приняло более 300 барнаульцев. На этой же площадке 1 июля митинг провели алтайские либерал-демократы. Коммунисты проведут митинг в краевой столице в субботу, 7 июля.
Комментарии
"Бийчан возмущает повышение пенсионного возраста, когда еще не выросла продолжительность жизни".
Какие недальновидные и неблагодарные - ведь вождь работает на опережение - после поднятия возраста будут жить дольше и веселее!!!
Боже мой..Ну как им самим не смешно ходить на такие проплаченные митинги. Это просто способ хайпануть и только. Ничего реально даже не сделают. А ведь моги все эти люди сделать что-то полезное для города,края.
Опять эти бессмысленные митинги. Как люди не понимают, что этим ничего не добьются
Сколько уже было этих митингов?И толк?
А взять и ознакомиться с документами они не хотят!?Лишь бы идти куда-то, не зная куда.Из-за вас потом мы все будем получать пенсию меньше или вообще не будем получать.
Ходят только народ смешат
Такие забавные)))Сколько нынче за митинг заплатили?)) 500 рублей?)))
Сейчас правда люди в России стали дольше жить.Мы уже не работаем на заводах,в шахтах.Работа посильная для всех.Следовательно качество и продолжительность увеличилась. И как при этих показателях платить всем пенсии!?
Делать им нечего, вот и ходят на митинги. Понятно ведь, поднимут пенсионный возраст, поднимут зарплаты. Большинство пенсионеров работать хотят, а их не берут из-за возраста.
Митингующие хоть немного подумали,о тех людях,которые хотят работать долго?Потому что любят свою работу. А при выходе на пенсию потом просто не знают куда себя деть. Может можно думать не только о себе?Но и о ближних?
Я бы сделал митинг против таких митингующих...... Порядком уже приелись они мне.........
Разумный человек никогда не пойдёт на такой цирк!!!!!!!!!
Морды то какие наетые у этих вечно недовольных наукоградцев!
Делать им нечего, вот и ходят на митинги. Понятно ведь, поднимут пенсионный возраст, поднимут зарплаты. Большинство пенсионеров работать хотят, а их не берут из-за возраста.
И ходят и ходят, а могли бы найти работу!Лишь бы на шее у государства посидеть!
Молодцы бийчане, вывели тысячу людей.
В Барнауле значит еще больше будет.
Помните, в субботу 7 июля митинг будет в Барнауле.
Очевидно, что весь вышеотписавшийся отряд - едроботы.
А если кто-то случайно на их троллинг повелся, то сообщаю: митинги - это есть способ осуществления народовластия, народного волеизъявления.
Наряду с выборами, это легальный способ общения народа и власти.
Хорошо работают боты в комментах, оперативно
ольгинские разбушевались ))
Вот Бийск подал пример Барнаулу как протестовать надо. В маленьких городах с работой еще сложнее чем в краевом центре.
А пенсионерам никто работать не запрещает, трудитесь на здоровье. А что делать тем кто не может работать в возрасте или не может найти работу.
Вот когда отработаете в своей жизни более сорока лет и здоровья не будет работать дальше ,а Вам навязывают еще 5 лет работать.Тогда не только на митинг пойдете , а волком завоете.А на эти митинги сейчас ходят вполне адекватные люди.Те которым не безразлично что творится в стране.
разогнать водомётами!
Прикольно. Мой коммент первый не едротролльский. Напишите хоть, вышеотписавшиеся, сколько вам платят за предательство интересов народа? Хотя б рубль за коммент дают? Или только варенье-печенье?
боты едресьные жгут
Да, ЕдРо-ботов как всегда больше чем реальных комментаторов, а значит тема очень острая!
На самом деле, какое там повышение пенсионного возраста, когда молодым-то работы нет, а тут ещё добавится "трудоспособного" населения!
решение о повышении пенсионного возраста - это ГЕНОЦИД простого русского народа!
Первые комментарии удивили. Вы хоть чередуйте свою заказуху с реальными людьми.