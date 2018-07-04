Фото: пресс-служба КПРФ

Более 1000 бийчан вышли на митинг против повышения пенсионного возраста во вторник, 3 июля. Акцию протеста провели бийские коммунисты.

Бийчан возмущает повышение пенсионного возраста, когда еще не выросла продолжительность жизни. По итогам митинга принята резолюция, текст которой будет направлен во все органы власти. И собрано уже более 1,4 тысячи подписей против пенсионной реформы.

"Также горожан волнуют заоблачные цены на топливо, увеличение НДС, непосильные тарифы ЖКХ, неподъемные цены на продукты и лекарства первой необходимости, а самое главное — отсутствие в городе работы даже для молодых людей. Что же в таком случае ждет людей в возрасте 55-60 лет?", — сообщает пресс-служба КПРФ.

Напомним, что в Барнауле прошло уже две акции протеста против пенсионной реформы. 22 июня на площади Свободы провели пикет алтайские профсоюзы. Участие в нем приняло более 300 барнаульцев. На этой же площадке 1 июля митинг провели алтайские либерал-демократы. Коммунисты проведут митинг в краевой столице в субботу, 7 июля.