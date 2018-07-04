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Новости

Более 1000 бийчан вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

, ИА "Амител"
Митинговали горожане также против роста НДС, высоких тарифов ЖКХ и цен на продукты

Фото: пресс-служба КПРФ

Более 1000 бийчан вышли на митинг против повышения пенсионного возраста во вторник, 3 июля. Акцию протеста провели бийские коммунисты.

Бийчан возмущает повышение пенсионного возраста, когда еще не выросла продолжительность жизни. По итогам митинга принята резолюция, текст которой будет направлен во все органы власти. И собрано уже более 1,4 тысячи подписей против пенсионной реформы.

"Также горожан волнуют заоблачные цены на топливо, увеличение НДС, непосильные тарифы ЖКХ, неподъемные цены на продукты и лекарства первой необходимости, а самое главное — отсутствие в городе работы даже для молодых людей. Что же в таком случае ждет людей в возрасте 55-60 лет?", — сообщает пресс-служба КПРФ.

Напомним, что в Барнауле прошло уже две акции протеста против пенсионной реформы. 22 июня на площади Свободы провели пикет алтайские профсоюзы. Участие в нем приняло более 300 барнаульцев. На этой же площадке 1 июля митинг провели алтайские либерал-демократы. Коммунисты проведут митинг в краевой столице в субботу, 7 июля.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.07.2018 13:16
- гость -

"Бийчан возмущает повышение пенсионного возраста, когда еще не выросла продолжительность жизни".

Какие недальновидные и неблагодарные - ведь вождь работает на опережение - после поднятия возраста будут жить дольше и веселее!!!

0  0
4.07.2018 13:16
Иван

Боже мой..Ну как им самим не смешно ходить на такие проплаченные митинги. Это просто способ хайпануть и только. Ничего реально даже не сделают. А ведь моги все эти люди сделать что-то полезное для города,края.

0  0
4.07.2018 13:16
- гость -

Опять эти бессмысленные митинги. Как люди не понимают, что этим ничего не добьются

0  0
4.07.2018 13:17
К чему это

Сколько уже было этих митингов?И толк?

0  0
4.07.2018 13:18
Заморский

А взять и ознакомиться с документами они не хотят!?Лишь бы идти куда-то, не зная куда.Из-за вас потом мы все будем получать пенсию меньше или вообще не будем получать.

0  0
4.07.2018 13:19
- гость -

Ходят только народ смешат

0  0
4.07.2018 13:19
- гость -

Такие забавные)))Сколько нынче за митинг заплатили?)) 500 рублей?)))

0  0
4.07.2018 13:21
Очевидено

Сейчас правда люди в России стали дольше жить.Мы уже не работаем на заводах,в шахтах.Работа посильная для всех.Следовательно качество и продолжительность увеличилась. И как при этих показателях платить всем пенсии!?

0  0
4.07.2018 13:22
Андрей

Делать им нечего, вот и ходят на митинги. Понятно ведь, поднимут пенсионный возраст, поднимут зарплаты. Большинство пенсионеров работать хотят, а их не берут из-за возраста.

0  0
4.07.2018 13:22
Яндекс

Митингующие хоть немного подумали,о тех людях,которые хотят работать долго?Потому что любят свою работу. А при выходе на пенсию потом просто не знают куда себя деть. Может можно думать не только о себе?Но и о ближних?

0  0
4.07.2018 13:23
Аналитик

Я бы сделал митинг против таких митингующих...... Порядком уже приелись они мне.........

0  0
4.07.2018 13:25
Акинфий

Разумный человек никогда не пойдёт на такой цирк!!!!!!!!!

0  0
4.07.2018 13:28
- гость -

Морды то какие наетые у этих вечно недовольных наукоградцев!

0  0
4.07.2018 13:28
Андрей

Делать им нечего, вот и ходят на митинги. Понятно ведь, поднимут пенсионный возраст, поднимут зарплаты. Большинство пенсионеров работать хотят, а их не берут из-за возраста.

0  0
4.07.2018 13:31
Антон

И ходят и ходят, а могли бы найти работу!Лишь бы на шее у государства посидеть!

0  0
4.07.2018 13:39
Грантштейн

Молодцы бийчане, вывели тысячу людей.
В Барнауле значит еще больше будет.
Помните, в субботу 7 июля митинг будет в Барнауле.

Очевидно, что весь вышеотписавшийся отряд - едроботы.
А если кто-то случайно на их троллинг повелся, то сообщаю: митинги - это есть способ осуществления народовластия, народного волеизъявления.
Наряду с выборами, это легальный способ общения народа и власти.

0  0
4.07.2018 13:41
- гость -

Хорошо работают боты в комментах, оперативно

0  0
4.07.2018 13:49
- гость -

ольгинские разбушевались ))

0  0
4.07.2018 13:51
- гость -

Вот Бийск подал пример Барнаулу как протестовать надо. В маленьких городах с работой еще сложнее чем в краевом центре.
А пенсионерам никто работать не запрещает, трудитесь на здоровье. А что делать тем кто не может работать в возрасте или не может найти работу.

0  0
4.07.2018 13:55
Виторио

Вот когда отработаете в своей жизни более сорока лет и здоровья не будет работать дальше ,а Вам навязывают еще 5 лет работать.Тогда не только на митинг пойдете , а волком завоете.А на эти митинги сейчас ходят вполне адекватные люди.Те которым не безразлично что творится в стране.

0  0
4.07.2018 14:00
Джино

разогнать водомётами!

0  0
4.07.2018 14:01
- гость -

Прикольно. Мой коммент первый не едротролльский. Напишите хоть, вышеотписавшиеся, сколько вам платят за предательство интересов народа? Хотя б рубль за коммент дают? Или только варенье-печенье?

0  0
4.07.2018 14:01
- гость -

боты едресьные жгут

0  0
4.07.2018 14:11
- гость -

Да, ЕдРо-ботов как всегда больше чем реальных комментаторов, а значит тема очень острая!
На самом деле, какое там повышение пенсионного возраста, когда молодым-то работы нет, а тут ещё добавится "трудоспособного" населения!
решение о повышении пенсионного возраста - это ГЕНОЦИД простого русского народа!

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4.07.2018 14:34
- гость -

Первые комментарии удивили. Вы хоть чередуйте свою заказуху с реальными людьми.

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