Краевые власти готовы отдать за новогодние подарки почти 27 млн рублей

Минобрнауки Алтайского края решило не ждать ноября, чтобы объявить традиционный новогодний аукцион. Речь идет об изготовлении подарков для школьников Алтайского края.

Как следует из информации с сайта Госзакупок, всего на этот раз потребуется 127 970 подарочных наборов. Стоимость каждого из них оценивается в 210 рублей. Таким образом суммарно власти готовы потратить на эти цели из краевого бюджета 26,873 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 23 июля, имя победителя будет известно 10 августа.

Новогодние подарки предназначены для учеников начальных классов. Судя по техническому заданию, на коробки будет нанесен поздравительный текст от губернатора Алтайского края. Все конфеты при этом должны быть изготовлены не ранее 1 ноября 2018 года. Общий вес сладостей составит не менее 700 гр. Кроме того, в детский подарок положат буклет с гимнастикой для глаз, новогоднюю открытку, картонную-подставку органайзер, ручку и простой карандаш.

Напомним, традиционно подобные аукционы в регионе выигрывает кондитерская фабрика "Алтай". Так, в 2017 году при стартовой цене лота в 20,852 млн рублей (речь шла о 119 810 подарках за 174 рубля каждый) в итоге наборы были изготовлены за меньшую сумму — 19,089 млн рублей.