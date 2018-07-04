Роскачество проведет исследование качества арбузов в России, а также подготовило рекомендации для покупки хорошей ягоды, сообщает РИА Новости.

В рамках исследования Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы, которые продаются в разных точках реализации: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины "у дороги". Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.

Арбузы будут проверяться по 174 параметрам. В частности, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.

"Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости)", — отмечает Роскачество.

Роскачество указывает, что качественный плод арбуза внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки. Он не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов — побитостей, рубцов и трещин.

Что же касается внутреннего содержания ягоды, то ее мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина стебля арбуза не должна превышать 5 сантиметров. Также перед употреблением рекомендуется тщательно мыть арбуз и не есть его вместе с коркой.