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Роскачество рассказало, как выбрать вкусный арбуз

, ИА "Амител"
Перед употреблением рекомендуется тщательно мыть арбуз и не есть его вместе с коркой

Фото: allrg.ru

Роскачество проведет исследование качества арбузов в России, а также подготовило рекомендации для покупки хорошей ягоды, сообщает РИА Новости.

В рамках исследования Роскачество сравнит ранние и поздние арбузы, которые продаются в разных точках реализации: в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины "у дороги". Так, эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.

Арбузы будут проверяться по 174 параметрам. В частности, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели, а также проведут исследования на зараженность вредителями, некаратинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.

"Кроме того, по аналогии с практикой зарубежных организаций, осуществляющих сравнительные испытания продукции и мониторинг качества товаров, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукта (запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости)", — отмечает Роскачество.

Роскачество указывает, что качественный плод арбуза внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки. Он не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов — побитостей, рубцов и трещин.

Что же касается внутреннего содержания ягоды, то ее мякоть должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина стебля арбуза не должна превышать 5 сантиметров. Также перед употреблением рекомендуется тщательно мыть арбуз и не есть его вместе с коркой.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.07.2018 14:01
- гость -

Всегда вместе с коркой ели, а теперича низя...

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4.07.2018 14:09
Поросята

Правда? А мы и не догадывались что корку есть не надо

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