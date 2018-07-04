В Нижневартовске принято решение отказаться от идеи строительства 80-метрового храма, который стал бы самым высоким в округе, сообщает URA.RU.

Как сообщили в местном управлении архитектуры и градостроительства, проект планировки и межевания территории, где будет построен храм, уже готов. Однако от первоначального масштабного замысла возвести церковь высотой 80 метров (сравнимо с 35-40-этажным домом) пришлось отказаться, поскольку против выступили местные жители.

"На публичных слушаниях было предложено пересмотреть параметры объекта. Данные пожелания были учтены и сейчас решается вопрос об изменении, в частности, высоты будущего храма. В случае если эти изменения не будут внесены в проект объекта, то разрешение на строительства храма не будет выдано", — рассказали в управлении.

Также чиновники сообщили, что уже предлагается снизить высоту храма до 30 метров.

Инициативу строительства почти сразу раскритиковали местные жители, поскольку по первоначальному замыслу священнослужителей, общая площадь застройки должна была составить составит 5 тысяч квадратных метров