После матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу определилась лучшая команда по эффективности ударов, и этой командой оказалась сборная России, пишет RT.

Российская команда провела четыре матча на мундиале, в которых забила девять мячей. Это 35% от всех ударов сборной в створ ворот соперников.

На втором месте оказалась команда из Колумбии — 22% эффективности. Замыкает тройку лидеров Бельгия — 21%.

Напомним, российская сборная впервые в современной истории вышла в четвертьфинал плей-офф чемпионата мира по футболу. Национальная команда обыграла Испанию по серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.