Более 70% российских граждан отслеживали ситуацию в матче Россия — Испания в 1/8 чемпионата мира по футболу 2018 года. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый третий опрошенный (33%) думает, что Россия дойдет до полуфинала, еще 15% ждут выхода в финал. Ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул выросли с 8% (матч Россия-Уругвай) до 17%.

Согласно данным ВЦИОМ, за игрой сборных России и Испании следил 71% наших сограждан — максимум зрителей с начала чемпионата мира по футболу 2018. Из них 68% смотрели игру дома или на работе.

Перед началом матча надеялись на победу сборной России 46% зрителей, еще 22% рассчитывали на ничью. Однако 29% респондентов сказали, что не надеялись на победу российских игроков.

По мнению респондентов, Россия по-прежнему остается в фаворитах Мундиаля, второе место в рейтинге симпатий занимает Бразилия (10%), а тройку лидеров замыкает команда Франции (5%).

В топ сборных, игры которых понравились россиянам, входят: Россия (59%), Испания (23%), Уругвай и Хорватия (по 20%). А вот больше всего разочарования зрителям чемпионата принесли команды Германии (35%), Аргентины (19%), Испании и Португалии (по 13%).

Интерес россиян к просмотру трансляций Кубка мира по футболу вырос с 62% (26 июня) до 70% (2 июля): 41% смотрят матчи только с участием национальной команды, еще 29% регулярно следят за играми всех сборных.