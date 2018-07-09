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Школу этико-эстетического воспитания в Барнауле ждут перемены

, ИА "Амител"
Сегодня в Школе подводят итоги первого учебного года и готовятся к наступающему

Недавно в Школе этико-эстетического воспитания в Барнауле завершился первый учебный год. Сейчас здесь подводят итоги и намечают планы на будущее.

"Год был непростым, но позитивным. Появился устойчивый спрос на наши услуги. За девять месяцев работы мы получили немало положительных отзывов. Многие родители наших воспитанников отметили повышение успеваемости, им стало проще ладить со своим ребёнком", — говорит директор Школы этико-эстетического воспитания в Барнауле Татьяна Полещенкова.

Из того, что удалось реализовать в завершившемся 2017/2018 учебном году, в школе этико-эстетического воспитания отмечают:

  • годовую комплексную программу этико-эстетического воспитания, включающую в себя семь актуальных направлений, в группах детей 7-11 лет и подростков от 12 лет;
  • курсы для детей и подростков по этикету, ораторскому мастерству, психологии отношений, каллиграфии, стилю и имиджу;
  • мастер-классы по интересным и актуальным для детей и подростков темам;
  • участие в реализации президентского гранта Центра социальных инициатив "Алтай-ПАРУС";
  • классные часы по этикету общения в школах Барнаула;
  • новогодние программы с интеллектуальным квестом для школьных групп с 6 по 9 классы;
  • серию творческих мастерских с интересными людьми нашего города;
  • участие в четырех проектах для детей и взрослых в качестве партнёров и прочее.

"С нового учебного года концепция Школы претерпит некоторые изменения. Кроме комплексной программы, включающей в себя все существующие направления, появятся более узкопрофильные программы для детей и подростков. Обучение ораторскому мастерству и психологии отношений, предпринимательству и экономической грамотности, фотографии и многому другому в таких программах будет более глубоким и основательным. Это позволит родителям выбирать развивающие блоки, ориентируясь на собственные цели и задачи", — рассказывает Татьяна Полещенкова.

Здесь уже готовятся к новому учебному году, к реализации интересных проектов и ждут новых встреч с интересными людьми и, конечно, с любимыми воспитанниками. Заявки на обучение в Школе этико-эстетического воспитания в следующем, 2018-2019 учебном году, можно оставлять уже сейчас.

Школа этико-эстетического воспитания:
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 58б (ТЦ "Эдем")
тел. 8-906-196-35-74
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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