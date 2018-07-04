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Незаконный вывод за рубеж более 18 млн рублей выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: riafan.ru

Алтайские таможенники выявили крупное нарушение валютного законодательства на сумму более 18 миллионов рублей — эти деньги были незаконно выведены за границу.

Как сообщили в пресс-службе Алтайской таможни, в данный момент установлено, что в декабре 2016 года гражданин России, используя незаконно полученный электронный ключ банковской системы, выданный банком на имя российской организации, произвел незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации за рубеж на сумму более 18 миллионов рублей.

Для обоснования перевода он представил в кредитную организацию фиктивный контракт, якобы заключенный с иностранной фирмой на поставку товаров.

"Данный контракт содержал недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода валюты российской фирмой в адрес иностранной компании. Товары в рамках данного контракта в установленный срок не поступили, переведенные денежные средства в Российскую Федерацию не возвращены", — констатируют таможенники.

В отношении лица, осуществившего перевод денежных средств, возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.07.2018 13:31
- гость -

На эти деньги даже смычок от скрипки не купить...

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