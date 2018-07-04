Условия печати предвыборной агитации типографии "ЦПК" в Алтайском крае

Условия публикации, размер и условия оплаты материалов предвыборной агитации в рамках досрочных выборов Губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года, и в рамках выборов в органы местного самоуправления иных муниципальных образований Алтайского края 9 сентября 2018 года.

Прайс типографии ООО "Центр Политического Консалтинга", ИНН 2225170566, 656045, г. Барнаул, ул. Штильке 4. Тел: 8-913 210 2897, 8-(3852)-60-28-97, на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов (цены указаны в рублях).

Цена печати листовок — за один лист 90 гр/м2, цена печати газет указана для печати на газетной бумаге.

Стоимость печати на более или менее плотной бумаге рассчитывается отдельно, дополнительно оплачивается фальцовка — 0,5 руб, биговка — 0,5 руб, скрепка — 0,5 руб, сборка брошюры — 0,15 руб. Срок изготовления — до 5 рабочих дней.

Дизайн макетов от 500р. Печать на ткани от 250р. Широкоформатная печать от 250 руб. за кв. м. Изготовление аудио-видео роликов от 5000 руб.

ООО "Центр Политического Консалтинга", ИНН 2225170566, юр. адрес 656045, г.Барнаул, ул. Штильке 4.

г. Барнаул, ул Пушкина 65, офис 4. Тел: 8-9132102897, 8-(3852)-60-28-97, почта: centrpk22@mail.ru.

Прайсы на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов