Несовершенное налоговое законодательство, нехватка средств и проблемы исполнения майских Указов президента — эти темы обсудили на Всероссийском образовательно-кадровом Форуме "Траектория развития" для представителей муниципальных образований России 6-8 июня в Москве. Подробности рассказала его участница, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус.

"На одной площадке собрались главы и депутаты городов и сел, представители муниципальных резервов управленческих кадров, руководители предприятий, учреждений и организаций, члены Общественных палат и Общественных советов, предприниматели, а также огромное количество экспертов разных сфер. Это была настоящая дискуссия", — прокомментировала депутат.

А дискутировать было о чем. Все рассказали о проблеме нехватки средств в муниципалитетах на исполнение огромного количества полномочий, о необходимости более четкой системы правового и нормативного регулирования в отношении субъектов РФ, пересмотре налоговой политики в пользу муниципалитетов и местного бизнеса и большей самостоятельности регионам, городам и районам.

Поговорили и о новом майском Указе президента Владимира Путина, который всей тяжестью исполнения ляжет на региональные и муниципальные власти. О проблеме повышения эффективности региональной социальной политики в рамках Указов рассказала известный политический и общественный деятель, член Совета при председателе Совфеда по взаимодействию с институтами гражданского общества, заместитель директора ГБУ МДОО по взаимодействию с органами государственной власти правительства Москвы Вера Лекарева.

Обобщая все предложения участников форума, она призвала их смелее использовать ресурсы институтов гражданского общества, опираться на Общественные палаты и Общественные советы, НКО, привлекать профсоюзные, студенческие, молодежные, спортивные организации, как это делает Москва.

Круглые столы, дискуссии, учеба — все великолепно подготовлено и проведено, за что спасибо организаторам форума, подчеркнула Кристина Юстус.

"Каждый участник имел возможность свободно высказываться, выступать с предложениями и замечаниями. Мы общались с известными по всей стране политиками, учеными, профессорами и академиками, представителями силовых структур и бизнеса", — рассказала депутат.

Кроме того, участники прошли серию краткосрочных, интенсивных образовательных программ дополнительного профессионального образования в сфере бюджетной политики, стратегического развития муниципальных образований, ЖКХ и комфортной среды, общественных коммуникаций и социальной политики.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель Наблюдательного совета АНО "Институт развития местных сообществ" Вячеслав Тимченко обозначил основные задачи, стоящие перед властью. Это поиск и поддержка кадров в муниципалитетах, создание условий для переподготовки специалистов для местного уровня.

Завершая работу, Кристина Юстус выступила на Пленарном заседании в Совете Федерации с рекомендациями от участников Панельной дискуссии. Участники рекомендуют Совфеду предусмотреть в Налоговом законодательстве больше самостоятельности в определении налогооблагаемой базы субъектам РФ и муниципальным образованиям, активнее практиковать государственный социальный заказ, сотрудничество с органами МСУ и другие меры.

Важное предложение — принять федеральный закон "О Детском налоге", в котором предусмотреть 3% отчисления Управляющими компаниями с денежных средств, собранных с жителей за квартплату, услуги ЖКХ и капитальный ремонт на детскую сферу (например, создать алиментный фонд). И ввести "Детский налог" на табачные, винно-водочные изделия, коньяк и пиво, с отчислением 10% с продаж на развитие детского спорта.

Российскому правительству участники форума предлагают возродить Министерство Профессионально-технического образования и учредить Министерство по делам семьи, женщин и детей.

Кристина Юстус цитирует Веру Лекареву: "Мы все прекрасно понимаем, что сейчас в мире идет борьба не столько за природные ресурсы, сколько за человеческий капитал. Европа нуждается в "свежей крови", а потому Совет Европы принял беспрецедентное решение о выделении миллиардов евро на детей и молодежь из других стран. Наша задача — удержать перспективную молодежь в стране. А для этого нужно создавать хорошие условия для жизни, работы и развития".

"Мы приехали домой уверенные, заряженные энергией Москвы, понимая, что намечаются важные, федеральные, структурные и правовые изменения и мы являемся настоящими участниками этих процессов. Теперь я точно знаю — мы справимся со всеми проблемами", — подытожила Кристина Юстус.