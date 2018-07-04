Фото: altairegion22.ru
Рабочую встречу провели временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко с гендиректором — председателем правления "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщает пресс-службе регионального правительства.
Во время общения главы края и топ-менеджера РЖД было заявлено, что в этом году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят три миллиарда рублей.
В частности, запланирована модернизация более 30 километров железнодорожного полотна, обновление парка путевой техники и тепловозов, модернизация вокзала на станции Усть-Тальменская.
Также было отмечено, что сегодня в Алтайском крае в сфере железнодорожного транспорта работают более девяти тысяч человек, средняя заработная плата которых составляет около 46 тысяч рублей.
"Российские железные дороги" являются локомотивом роста уровня средней заработной платы в крае", — подчеркнул Виктор Томенко.
Напомним, ранее врио губернатора Алтайского края неоднократно подчеркивал, что низкие зарплаты являются одной из самых главных проблем региона.
При этом, как неоднократно сообщал портал Amic.ru, заработные платы в железнодорожной сфере в Алтайском крае являются одними из самых высоких, и в данном случае ситуация в этой отрасли выглядит намного позитивнее, чем в большинстве других сфер.
Комментарии
Давайте бюджетников всех уровней (врачей, учителей и т.д.) переведём работать в РЖД! Вот тогда и зарплата будет соответствовать выполняемой работе, а не как сейчас! Работай больше - получишь минималку! А так-то что среднюю зарплату в крае не считать - получается средняя температура по больнице
Да,кстати,зарплаты вполне хорошие. Особенно ,когда ещё есть премии.
Думаю,что с приходом Томенко у нас будет экономика развиваться ещё лучше. Он человек идейный.
Виктор Петрович вообще первый,кто открыто начал говорить про наши проблемы. Он от них не бежит,а старается конструктивно решать. И горячку не портит.
Несомненно, Томенко очень умный, и будет делать только лучшее для региона
И это и.о губернатора только месяц в нашем крае. Если выборы пройдут в его пользу,то сомнений нет,что будет много изменений,преобразований,развития.
Виктор Петрович начал работу, и проблему с низкой зарплатой он решит, но на все нужно время
Не все у нас плохо)верим,что такие зарплаты будут и в остальных сферах.