Фото: altairegion22.ru

Рабочую встречу провели временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко с гендиректором — председателем правления "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщает пресс-службе регионального правительства.

Во время общения главы края и топ-менеджера РЖД было заявлено, что в этом году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят три миллиарда рублей.

В частности, запланирована модернизация более 30 километров железнодорожного полотна, обновление парка путевой техники и тепловозов, модернизация вокзала на станции Усть-Тальменская.

Также было отмечено, что сегодня в Алтайском крае в сфере железнодорожного транспорта работают более девяти тысяч человек, средняя заработная плата которых составляет около 46 тысяч рублей.

"Российские железные дороги" являются локомотивом роста уровня средней заработной платы в крае", — подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, ранее врио губернатора Алтайского края неоднократно подчеркивал, что низкие зарплаты являются одной из самых главных проблем региона.

При этом, как неоднократно сообщал портал Amic.ru, заработные платы в железнодорожной сфере в Алтайском крае являются одними из самых высоких, и в данном случае ситуация в этой отрасли выглядит намного позитивнее, чем в большинстве других сфер.