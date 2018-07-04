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Томенко оценил зарплаты путейцев и назвал РЖД локомотивом роста экономики

, ИА "Амител"
Врио губернатора провел рабочую встречу с главой "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым

Фото: altairegion22.ru

Рабочую встречу провели временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко с гендиректором — председателем правления "Российских железных дорог" Олегом Белозеровым, сообщает пресс-службе регионального правительства.

Во время общения главы края и топ-менеджера РЖД было заявлено, что в этом году инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в крае составят три миллиарда рублей.

В частности, запланирована модернизация более 30 километров железнодорожного полотна, обновление парка путевой техники и тепловозов, модернизация вокзала на станции Усть-Тальменская.

Также было отмечено, что сегодня в Алтайском крае в сфере железнодорожного транспорта работают более девяти тысяч человек, средняя заработная плата которых составляет около 46 тысяч рублей.

"Российские железные дороги" являются локомотивом роста уровня средней заработной платы в крае", — подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, ранее врио губернатора Алтайского края неоднократно подчеркивал, что низкие зарплаты являются одной из самых главных проблем региона.

При этом, как неоднократно сообщал портал Amic.ru, заработные платы в железнодорожной сфере в Алтайском крае являются одними из самых высоких, и в данном случае ситуация в этой отрасли выглядит намного позитивнее, чем в большинстве других сфер.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.07.2018 14:27
- гость -

Давайте бюджетников всех уровней (врачей, учителей и т.д.) переведём работать в РЖД! Вот тогда и зарплата будет соответствовать выполняемой работе, а не как сейчас! Работай больше - получишь минималку! А так-то что среднюю зарплату в крае не считать - получается средняя температура по больнице

0  0
4.07.2018 14:30
- гость -

Да,кстати,зарплаты вполне хорошие. Особенно ,когда ещё есть премии.

0  0
4.07.2018 14:31
Полина

Думаю,что с приходом Томенко у нас будет экономика развиваться ещё лучше. Он человек идейный.

0  0
4.07.2018 14:32
Трофим

Виктор Петрович вообще первый,кто открыто начал говорить про наши проблемы. Он от них не бежит,а старается конструктивно решать. И горячку не портит.

0  0
4.07.2018 14:33
- гость -

Несомненно, Томенко очень умный, и будет делать только лучшее для региона

0  0
4.07.2018 14:34
Житель

И это и.о губернатора только месяц в нашем крае. Если выборы пройдут в его пользу,то сомнений нет,что будет много изменений,преобразований,развития.

0  0
4.07.2018 14:34
Алина

Виктор Петрович начал работу, и проблему с низкой зарплатой он решит, но на все нужно время

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4.07.2018 14:35
- гость -

Не все у нас плохо)верим,что такие зарплаты будут и в остальных сферах.

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