Фото: Гражданский патруль

Организация "Гражданский патруль" просит власти Барнаула восстановить пешеходный мост через реку Пивоварку, снесенный паводковыми водами весной этого года.

Как сообщили общественники, для жителей улицы Новороссийской этот мост необходим, чтобы добраться до остановок общественного транспорта и в близлежащую школу.

"Поначалу жители самостоятельно пытались решить проблему, вывезли землю и попытались засыпать провал так, чтобы по нему можно было хотя бы ходить, но все усилия были тщетны", — отмечают в "Гражданском патруле"

В данный момент переходить по насыпи очень опасно. В этой связи городскую администрацию просят восстановить мост, а также заасфальтировать улицу Новороссийскую и построить здесь ливневую канализацию.