Число аптек сократят в России, чтобы увеличить доступность лекарств

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ограничить количество аптек для повышения качества обслуживания граждан, сообщает RNS.
Соответствующий проект стратегии развития фармацевтической промышленности страны до 2030 года ведомство представило на обсуждение.
Как отмечается в документе, за последние десять лет аптеки консолидировались в аптечные сети и стали поднимать цены на все значимые медикаменты. При этом аптечные точки открываются только в местах с высоким потоком потенциальных покупателей, что "не решает вопросы доступности лекарств".
В Минпромторге рассчитывают ограничить число аптек, что должно повысить "качество обслуживания при отпуске лекарственных средств".
Комментарии
Какая-то китайская логика в заголовке
меньше аптек - меньше доступность
С одной стороны, оно конечно в стоимость лекарств заложена и аренда помещенияи холодильники и видеосъемка и зарплата пепсонала, а с другой - везде сокращения и оптимизация, людям работать нЕгде.
в москве оставьте, а остальные закройте...зачем народу лечиться!