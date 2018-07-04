Число аптек сократят в России, чтобы увеличить доступность лекарств

Министерство промышленности и торговли РФ предложило ограничить количество аптек для повышения качества обслуживания граждан, сообщает RNS.

Соответствующий проект стратегии развития фармацевтической промышленности страны до 2030 года ведомство представило на обсуждение.

Как отмечается в документе, за последние десять лет аптеки консолидировались в аптечные сети и стали поднимать цены на все значимые медикаменты. При этом аптечные точки открываются только в местах с высоким потоком потенциальных покупателей, что "не решает вопросы доступности лекарств".

В Минпромторге рассчитывают ограничить число аптек, что должно повысить "качество обслуживания при отпуске лекарственных средств".