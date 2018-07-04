Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год, дефицит которого будет выше ожидаемого. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки предполагают в этом году снижение доходов Пенсионного фонда на 66,8 млрд рублей. Доходы составят 8,266 трлн рублей.

Расходы увеличатся до 8,532 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 265 млрд рублей, что почти вдвое больше утвержденного ранее показателя.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения связаны с тем, что был снижен объем средств, которые передаются из бюджета страны как межбюджетные трансферы.

Дефицит Пенсионного фонда является главной причиной планируемого повышения пенсионного возраста в России. Возрастная планка для мужчин должна увеличиться с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.