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Новости

Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда

, ИА "Амител"
Дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 265 млрд рублей

Фото: doclist.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год, дефицит которого будет выше ожидаемого. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки предполагают в этом году снижение доходов Пенсионного фонда на 66,8 млрд рублей. Доходы составят 8,266 трлн рублей.

Расходы увеличатся до 8,532 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета Пенсионного фонда составит 265 млрд рублей, что почти вдвое больше утвержденного ранее показателя.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения связаны с тем, что был снижен объем средств, которые передаются из бюджета страны как межбюджетные трансферы.

Дефицит Пенсионного фонда является главной причиной планируемого повышения пенсионного возраста в России. Возрастная планка для мужчин должна увеличиться с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.07.2018 15:49
- гость -

Фонд национального благосостояния является частью средств федерального бюджета. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

Объем средств Фонда национального благосостояния на 01.06.2018
62,75 млрд. долл. США (3 927,58 млрд. рублей)

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4.07.2018 15:50
....

Сделать гарантированную пенсию по старости всем 15 тыс, а остальное пусть каждый сам себе копит. И возраст оставить прежним.
А вот службанам можно и повысить с 45 до 55 !!!!!

0  0
4.07.2018 15:51
- гость -

Возраст службанам повысить...

0  0
4.07.2018 15:58
- гость -

"В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения связаны с тем, что был снижен объем средств, которые передаются из бюджета страны как межбюджетные трансферы."
А сколько из ПФР в бюджет ушло на свякие там проекты "длинного рубля" в экономике, и как обстоят дела с индексацией этих трансферов?

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4.07.2018 16:11
- гость -

Не хочет государство работать... Не хочет . и не умеет

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