Уже в середине июля Барнаул впервые в своей истории примет фестиваль "Зодчество в Сибири". Первый подобный форум прошел в 2001 году в Иркутске. Основой программы фестиваля является смотр-конкурс лучших архитектурных произведений. Amic.ru связался с вице-президентом Союза архитекторов России, председателем правления Алтайской организации САР Петром Анисифоровым, чтобы обсудить предстоящий форум.

— Знаю, что уже через две недели Барнаул примет очень статусный архитектурный фестиваль. Расскажите, как нашему городу впервые в истории удалось заполучить себе этот форум?

— Действительно, с 18 по 22 июля в Барнауле пройдет межрегиональный архитектурный фестиваль "Зодчество в Сибири". Первые несколько лет фестиваль объединял архитекторов только из Восточной Сибири, затем в 2007 году к ним присоединились коллеги из Западной Сибири, в том числе и Барнаула.

Традиционно во время фестиваля проходят экскурсии по городу, которые получили название "авторский надзор", потому что проводят их авторы новых объектов, что добавляет интереса и у коллег, и у журналистов. Особой популярностью пользуются мастер-классы выдающихся российских архитекторов.

Вообще, то, что Барнаул стал организатором фестиваля — это сенсация, и сенсация со знаком плюс. Такое если и повторится еще, то лет через 50, пожалуй. Как мы пришли к такому результату? Дело в том, что еще в ноябре 2017 года в Москве на съезде Союза архитекторов России было решено объединить данным фестивалем Западную и Восточную Сибирь, я предложил кандидатуру нашего города, и она была утверждена. Хотя у нас были очень серьезные конкуренты — тот же Красноярск, например.

Для города это большое благо — стать организатором фестиваля. Сюда съедутся признанные мастера со всей Сибири. Они смогут свежим взглядом оценить многие барнаульские объекты, тем более они не связаны какими-то обязательствами и являются большими профессионалами. То есть это такой своеобразный рентген, которым будет просвечиваться весь "организм" города.

Мы, конечно, можем показывать фотографии Барнаула на различных архитектурных фестивалях в Москве, но чтобы сюда приехали сами специалисты и все увидели воочию, оставалось только мечтать.

Тем более, мне кажется, что сейчас накопилось довольно много вопросов. Так, в 1990-е годы барнаульцы занимали первые места на различных архитектурных фестивалях, а в последние 10 лет у нас идет сбой. Не хочу вдаваться сейчас в подробный анализ, это вызвано многими причинами. Поэтому город однозначно созрел для профессионального взгляда и экспертного анализа.

Основой программы фестиваля является смотр-конкурс лучших архитектурных произведений. Свои работы будут выставлять архитекторы в нескольких номинациях: постройки, проекты, молодежное творчество. Более того, в 2018 году в отдельную номинацию выделено и детское творчество. В адрес оргкомитета уже прислано более 200 работ.

Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих посетить наш фестиваль, подробная программа размещена на сайте altzodchestvo.ru.

Наш разговор оказался посвящен не только предстоящему фестивалю, но и недавним выпадам новосибирца Андрея Радаева, раскритиковавшего барнаульский туркластер. Для этого г-н Радаев специально совершил вояж в краевой центр. Напомним, сам Радаев представляется в качестве президента Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, кроме того, он занимает пост директора частной новосибирской студии дизайна Artvision.

Напомним, по итогам поездки в Барнаул Андрей Радаев заявил, что Нагорный парк, как и прилегающая к нему набережная, выполнены с отклонениями от первоначальных проектов. Так, к примеру, новосибирец не обнаружил ливневок и подпорных стенок на террасах, что в будущем может обернуться оползнем. Кроме того, брусчатка на набережной уже потеряла свой первоначальный вид, озеленение на объекте практически отсутствует, а лестницы, по которым можно было бы подняться на Нагорный парк, не снабжены пандусами.

— Петр Иванович, как вы относитесь к недавним оценкам туркластера, данных новосибирским специалистом?

— Что касается г-на Радаева — то какой же он эксперт? Он, скорее, похож на самозванца. Его высказывания полностью непрофессиональны. Ведь чтобы стать архитектором, надо хотя бы техникум закончить, книжки какие-то прочитать, здесь же этого и близко нет.

Радаев создал Сибирскую ассоциацию дизайнеров и архитекторов. Но это не профессиональный отраслевой союз, они к этому вообще никакого отношения не имеют. Более того, настоящие профессионалы его при встрече игнорируют, а в Новосибирске он и вовсе является персоной нон-грата.

В Барнауле же его вдруг по телевизору стали показывать, да еще и позиционировать в качестве эксперта. Мы с вами с таким же успехом можем основать Ассоциацию по освоению Марса, скажем всем, что лично там побывали пару раз и будем в дальнейшем всем лапшу на уши вешать... А вообще, конечно, не хотелось бы обсуждать взгляды дилетантов на достаточно сложные и серьезные вещи, к которым относится барнаульская набережная, лестница в Нагорный парк и многое другое.

Вы знаете, как вышло, что он здесь оказался? Кто-то из его соратников позвонил из Новосибирска в Барнаул в СМИ, сказал, что к вам сейчас приедет эксперт, и наши журналисты откровенно повелись на это. Он везде ходит с личным фотографом, а затем специально выкладывает снимки, как с ним якобы общаются известные люди. Считаю, такое нужно пресекать!

— Петр Иванович, скажите, какие положительные черты вы можете выделить в реализации туркластера?

— Первый и самый главный, конечно же, — финансирование всего проекта федеральным центром, Москвой. Это сенсация со знаком плюс. О чем-то подобном мы мечтали еще полвека назад — в 70-80-е годы, но тогда этого добиться не удалось. В то время данная площадка называлась исторической зоной города.

Ее всегда старались тщательно оберегать. Вообще наши предшественники, советские архитекторы, совершили героический поступок, они уберегли эту территорию от панельных многоэтажек. Сейчас посмотрите: все вокруг возмущаются, говоря, "как же так, самый центр города", а здесь деревянные дома, как в деревне. Ну, а теперь представьте себе, если бы все к настоящему времени оказалось застроено высотками? Сохранять было бы попросту нечего.

Причем знаю точно, что архитекторы действовали любыми правдами и неправдами, выдумывая различные истории и обосновывая, почему панельным типовым строительством здесь заниматься нельзя. А ведь тогда и деньги были, и заводы работали на полную мощность.

Что касается настоящего времени, то теперь обустройством исторической зоны необходимо заниматься не только профессионально, но и, я бы сказал, виртуозно, сверхосторожно. Да, сейчас вновь появились и средства, и возможности, но всю работу должны делать только специалисты с большой буквы.

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