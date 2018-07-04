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Уголовное дело в отношении Дмитрия Брызгалова, возглавлявшего отдел транспорта и связи администрации Бийска, направлено в суд — ему инкриминируют крупное мошенничество.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в полномочия обвиняемого входил контроль за деятельностью МУП "Городской транспортный диспетчерский центр" Бийска. Также чиновник занимался утверждением документов МУП о распределении денег, выплачиваемых организациям и индивидуальным предпринимателям — пассажироперевозчикам в качестве компенсации за перевозку (льготный проезд) отдельных категорий граждан по единому проездному билету.

"В декабре 2015 года обвиняемый, введя в заблуждение директора предприятия, убедил изготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы, которую впоследствии присвоил. Тем самым обвиняемый мошенническим путем завладел денежными средствами муниципального предприятия в размере 630 тысяч рублей", — утверждают в СКР.

Во время предварительного следствия чиновник своей вины не признал. Следователи, ознакомившись с личным делом Брызгалова, выявили факты неоднократного привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение Кодекса этики в части коррупционных правонарушений как муниципального служащего.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

Напомним и то, что в отношении Дмитрия Брызгалова избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей. Причем для содержания под арестом его переводили из бийского ИВС в барнаульское СИЗО.