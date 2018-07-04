Департамент здравоохранения Ямала начал проверку в отношении сотрудников скорой помощи, которые отказались везти ветерана в больницу, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Новикова.

"Департамент здравоохранения Ямала осведомлен о ситуации. Сейчас по данному инциденту окружным ведомством начата проверка, запрошены документы, экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками", — рассказал Новиков.

Сообщается, что инцидент произошел в Новом Уренгое. Бригада скорой помощи отказалась везти в больницу 92-летнего ветерана. Родственники ветерана заявили, что медработники сказали, что им не нужно, чтобы такой пациент умер в их машине.