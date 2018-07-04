Дополнительную финансовую помощь выделят родственникам погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Такой законопроект приняли в первом чтении члены Совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает "Интерфакс-Сибирь".

"Дополнительную единовременную помощь предлагается установить в размере 2 млн рублей каждому члену семьи погибшего гражданина. Помощь будет предоставляться из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Общая сумма расходов — 120 миллионов рублей", — рассказал и.о. замгубернатора региона по вопросам социальной политики Алексей Сергеев.

Он также уточнил, что власти Кузбасса продолжают принимать пожертвования на счет, который ранее был открыт.

Для того, чтобы получить выплату, родственники погибших должны обратиться в соцзащиту до конца года.

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта. Жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети.