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Житель Томска предстанет перед судом в Алтайском крае по обвинению в покушении на дачу взятки полицейскому за содействие в освобождении своего брата от административной ответственности.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 30 мая текущего года при прохождении контроля на пограничном пункте "Кулунда" был задержан мужчина за нарушение режима пребывания на территории России.

Задержанный рассказал о задержании своему брату. Последний попытался решить вопрос незаконным путем и, желая освободить родственника от административной ответственности, в кабинете сотрудника полиции, работавшего в отделении по вопросам миграции, предложил правоохранителю взятку.

Полицейский сообщил об этом коллегам из группы экономической безопасности и противодействию коррупции. В итоге при передаче взятки в 13 тысяч рублей злоумышленник был задержан.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.